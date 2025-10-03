O nouă problemă pentru FCSB! Mihai Stoica, apel către fani înaintea meciului cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a anunţat că s-au vândut puţine bilete pentru derby-ul de duminică cu Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meciul din Europa League cu Young Boys, câştigat de elveţieni cu 2-0, pe Arena Naţională vine echipa lui Mirel Rădoi, liderul Ligii 1.

Mihai Stoica, înainte de FCSB – Universitatea Craiova: “Există posibilitatea unui record negativ”

Chiar dacă FCSB are mare nevoie de victorie duminică seară, traversând o perioadă extrem de complicată pe teren propriu, se pare că jucătorii lui Elias Charlambous nu vor avea parte de o susţinere importantă duminică seară.

La meciul cu Young Boys, pe o vreme nefavorbailă, aproximativ 25.000 de oameni au fost prezenţi pe Arena Naţională. Lucrurile stau mult mai rău înaintea meciului cu Universitatea Craiova, Mihai Stoica anunţând că există posibilitatea ca FCSB să stabilească un record negativ în privinţa numărului de spectatori de pe stadion.

“Mai avem meci cu Universitatea Craiova, care e pe cai mari. Sper să-i descălecăm. Sper să vină suporterii alături de noi, e şi vremea mai bună. Deocamdată, se anunţă poate un record negativ pe stadion”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.