Octavian Popescu a făcut anunțul! Ce adversar din play-off vrea la baraj și ce spune despre viitorul la FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 24 aprilie 2026, 23:19

Octavian Popescu a făcut anunțul! Ce adversar din play-off vrea la baraj și ce spune despre viitorul la FCSB

Octavian Popescu / Sportpictures

FCSB a obținut trei puncte importante în disputa cu Petrolul Ploiești, după un meci pe care campioana României l-a dominat pe Arena Națională din București.

Octavian Popescu a marcat primul gol după o pauză de 354 de zile și a vorbit la flash-interviu despre viitorul în tricoul roș-albaștrilor, dar și despre adversara din play-off pe care și-o dorește la baraj.

Octavian Popescu vrea să revină în primul 11 la FCSB

Octavian Popescu a prins curaj în urma golului marcat după o pauză de 354 de zile și speră să revină în echipa de start a campioanei FCSB din sezonul următor.

Fotbalistul roș-albaștrilor a vorbit la finalul partidei cu Petrolul despre adversara pe care și-o dorește din play-off în cazul barajului pentru Conference League, dar a dezvăluit și că a fost aproape de a pleca.

„Este primul gol al meu, dar nu am jucat așa multe minute, sunt bucuros că am reușit să marchez. M-am antrenat foarte bine în ultima lună și așteptam să vină golul. Sunt pe drumul cel bun, mai ales că am dat și assist la Farul, acum gol.

Nu am nicio explicație. Mi-am recăpătat încrederea, am fost în criză un an de zile. Vedem în continuare ce se va întâmpla. Da, putem învinge pe oricine. Mi-aș dori să jucăm cu Rapid. Asta am lucrat la antrenament, să facem pressing și a ieșit.

Nu vreau să vorbesc despre Rădoi, nu e treaba mea. Suntem o echipă unită. Toată lumea din jurul meu cred că m-a ajutat, cu un sfat, au fost lângă mine întotdeauna. Da, am vrut să plec. Am renunțat la idee. Vreau să îmi câștig locul de titular”, a declarat Octavian Popescu, potrivit digisport.ro.

