Tavi Popescu, primul gol după 354 de zile! Când marcase ultima oară

Bogdan Stănescu Publicat: 24 aprilie 2026, 21:32

Tavi Popescu se bucură după golul marcat cu Petrolul / Sport Pictures

Tavi Popescu (23 de ani) a înscris primul lui gol după 354 de zile! El a marcat în minutul 27 al meciului FCSB-ului cu Petrolul. Extrema FCSB-ului l-a deposedat de balon pe Paul Papp (36 de ani) şi l-a “executat” pe portarul “lupilor galbeni”, Bălbărău, învingându-l cu un şut la colţul lung.

Tavi Popescu marcase ultima oară pe 5 mai 2025, atunci când reuşise o “dublă” în derby-ul roş-albaştrilor cu Dinamo, câştigat de FCSB cu 3-1.

Tavi Popescu a reuşit, recent, un assist în meciul câştigat de FCSB, cu 3-2, cu Farul. Tânărul jucător al FCSB-ului, pe care Gigi Becali spera în trecut să încaseze 100 de milioane de euro, a ajuns la 23 de meciuri în Liga 1 în acest sezon. În afară de golul din această seară, mai are două assist-uri în campionat. A reuşit un assist în 9 meciuri în Europa League.

Cotat în trecut la 4 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Tavi Popescu mai “valorează”, în prezent, numai 600.000 de euro. Se vorbea despre un posibil împrumut al fotbalistului, dar, în cele din urmă, el a rămas la FCSB.

Campioana ultimelor două sezoane putea să o conducă pe Petrolul cu 3-0 la pauză, dar reuşita lui Dawa, din minutul 30, a fost anulată de VAR pe motiv de offside.

