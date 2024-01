Octavian Popescu, schimb de mesaje în portugheză cu Luis Phelipe. Gigi Becali a dat ordin ca brazilianul să-l ţină pe bancă! - Antena Sport

„Ai văzut ce înseamnă viața asta? Acum vreo 2 ani am vorbit cu Florinel Coman și i-am zis: ‘Băi, mă doare inima, dar n-am ce să fac’. Și mi-a zis: ‘Da, nea Gigi. Sunt conștient, nu pot să joc în fața lui Tavi.

Acum 2 ani şi s-a întors situaţia. Acum e şi mai rău. Coman mai intra, ăsta nu mai intră. Nu are cum să intre! Nu poate să intre în locul lui Phelipe, Tavi… nu are cum! Ziceam să îl bag pe Coman vârf ca să joace Tavi. O să joace Phelipe acolo atacant. De aia i-am mutat, să vedem. Phelipe ştie fotbal, doar o împinge cu vârful. Uitaţi-vă să vedeţi cum pasează Phelipe. Să vedeţi cum dă el cu untul. Pac! Cum dai cu cuţitul, când e untul moale şi îl dai pe pâine.

El pune unt pe pâine prăjită. Aţi văzut cum pasează mingea? Ai văzut cum dă el pasul? Doar o împinge puţin. Aici se vede. Pe Phelipe, Coman şi Băluţă nu are cum nimeni să îi schimbe„, a declarat Gigi Becali.

Octavian Popescu, euforic după ce FCSB s-a distanţat la 11 puncte de CFR Cluj

Octavian Popescu a dezvăluit că obiectivul său din acest sezon este să cucerească titlul alături de FCSB. Mijlocaşul ofensiv a fost titular în duelul cu UTA, fiind utilizat în flancul stâng al ofensivei, pe poziţia pe care, în mod normal, evoluează Florinel Coman.

Popescu a transmis că vrea să-şi ajute echipa, indiferent de poziţia pe care evoluează. Mijlocaşul a mai declarat că îi lipseşte încrederea în propriile forţe, acesta fiind motivul pentru care a avut evoluţii modeste în acest sezon.

„Am făcut o pregătire foarte bună, am avut şi un meci amical, am câştigat, legăm victoriile şi este foarte bine. Acesta este gândul nostru, să câştigăm fiecare meci, când intrăm pe teren, dăm totul. Îmi fac treaba oriunde joc, sper să o fac cât mai bine.

Mi-am propus să ajut echipa, să câştigăm campionatul, nu l-am mai câştigat de o grămadă de timp. Sunt perioade şi perioade, câteodată eşti cel mai bun, uneori eşti şi jos. Dau totul la antrenament, îmi lipseşte încrederea în mine. Golurile, un meci bun, o pasă de gol…