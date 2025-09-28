Ofertă de două milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Răspunsul dat imediat de Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
Ofertă de două milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Răspunsul dat imediat de Gigi Becali

Home | Fotbal | Liga 1 | Ofertă de două milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Răspunsul dat imediat de Gigi Becali

Ofertă de două milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Răspunsul dat imediat de Gigi Becali

Publicat: 28 septembrie 2025, 16:58

Ofertă de două milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Răspunsul dat imediat de Gigi Becali

Gigi Becali, în timpul unui interviu/ Hepta

Gigi Becali a primit o ofertă de două milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Joyskim Dawa a fost aproape de un transfer de la formația campioană, înainte să se accidenteze. 

Fundașul central de 26 de ani a fost dorit în Italia. Sampdoria a pus ochii pe stopperul de la FCSB, care a fost jucător de bază al echipei în sezoanele precedente.  

Ofertă de două milioane de euro pentru un jucător de la FCSB 

Gigi Becali nici nu a vrut să audă de oferta primită pe numele lui Joyskim Dawa. Conform iamsport.ro, patronul campioanei a refuzat imediat suma propusă de italienii de la Sampdoria în schimbul fundașului central. 

Latifundiarul a cerut suma de patru milioane de euro în schimbul lui Joyskim Dawa, atât cât este clauza sa de reziliere. Fundașul mai are contract cu FCSB până în vara lui 2027, fiind cotat la suma de trei milioane de euro. 

Întreaga discuție privind posibila plecare a lui Joyskim Dawa de la FCSB s-a oprit în momentul în care fundașul s-a accidentat la echipa națională a Camerunului, în luna martie. El a suferit o ruptură de ligament la genunchi și nu a mai bifat niciun meci de atunci.  

Inițial era de așteptat ca Dawa să revină pe teren la finalul acestui an, însă accidentarea sa a fost una extrem de gravă, astfel că va putea juca din nou începând din primăvara anului viitor.  

Joyskim Dawa a fost transferat de FCSB în vara lui 2022 de la Botoșani, Gigi Becali plătind suma de 350.000 de euro în schimbul lui. În sezonul trecut, până să se accidenteze, fundașul central a avut evoluții solide la formația campioană, bifând 45 de meciuri în toate competițiile. 

