Ofertă de două milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Răspunsul dat imediat de Gigi Becali - Antena Sport

Gigi Becali a primit o ofertă de două milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Joyskim Dawa a fost aproape de un transfer de la formația campioană, înainte să se accidenteze.

Fundașul central de 26 de ani a fost dorit în Italia. Sampdoria a pus ochii pe stopperul de la FCSB, care a fost jucător de bază al echipei în sezoanele precedente.

Ofertă de două milioane de euro pentru un jucător de la FCSB

Gigi Becali nici nu a vrut să audă de oferta primită pe numele lui Joyskim Dawa. Conform iamsport.ro, patronul campioanei a refuzat imediat suma propusă de italienii de la Sampdoria în schimbul fundașului central.

Latifundiarul a cerut suma de patru milioane de euro în schimbul lui Joyskim Dawa, atât cât este clauza sa de reziliere. Fundașul mai are contract cu FCSB până în vara lui 2027, fiind cotat la suma de trei milioane de euro.

Întreaga discuție privind posibila plecare a lui Joyskim Dawa de la FCSB s-a oprit în momentul în care fundașul s-a accidentat la echipa națională a Camerunului, în luna martie. El a suferit o ruptură de ligament la genunchi și nu a mai bifat niciun meci de atunci.