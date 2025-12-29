Florin Manea, anunțul momentului despre transferul lui Radu Drăgușin: „Trebuie să mă sune Chivu” - Antena Sport

Radu Drăgușin a revenit pe gazon într-un meci oficial pentru Tottenham Hotspur, iar momentul a fost unul de care fundașul român s-a bucurat din plin. Chiar și așa, acesta nu face parte din planurile de moment ale lui Thomas Frank, motiv pentru care caută un transfer la o altă echipă.
Mai multe formații din Serie A monitorizează situația internaționalului român, însă agentul jucătorului a transmis că în prezent nu există discuții avansate în privința unui transfer.
Radu Drăgușin, aproape de Inter?
Radu Drăgușin are nevoie de meciuri în picioare pentru a-și putea intra în ritm, iar agentul fotbalistului de la Tottenham a discutat cu acesta opțiunea unui împrumut în Italia și nu numai.
Florin Manea este conștient că fundașul nu poate pierde timp și a vorbit despre o discuție pe care urmează să o aibă cu șefii de la Tottenham, pentru a solicita acceptul unui transfer temporar.
„Putea să revină mai devreme, dar era un risc. Cu cât stai mai mult să te refaci, e mai sigur că nu faci recidivă. După 11 luni, oricât te-ai antrena, să joci cu suporteri, e o bucurie, era tot numai un zâmbet. L-am văzut în amicalul jucat înainte de meciul cu Liverpool, mi s-a părut spectaculos, mult mai elastic, cu viteză mai mare, forță. Eu cred că a revenit mai puternic după accidentare.
Problema este că vii după 11 luni, ai doi concurenți de elită, oricărui antrenor sub presiune îi e frică să te arunce prea mult direct. E o situație mai dificilă. Noi ne gândeam că dacă până în iunie nu joacă măcar 9-10 meciuri, am pierde și aceste 6 luni. Vedem, poate există vreo situație, să meargă undeva împrumut, să joace mai mult. Eu cu Radu vorbeam despre asta, cei de la Tottenham nu ne-au zis nimic. O să vorbim cu ei, ar fi și spre binele lor. Jucătorul nu își pierde din valoare, intră în ritm.
Dacă ar avea 8-10 meciuri ar fi bine, să nu aibă mai puține. O să vorbim în zilele următoare cu cei de la Tottenham, vom vedea și care e viziunea lor. Nu știu dacă ne-ar refuza, nu ar avea sens, e bine pentru ei, pentru jucător, pentru toată lumea. Sunt cluburi care l-ar vrea și doar împrumut, fără opțiune de cumpărare. (n.r. Tottenham nu l-ar vinde pentru suma pe care a plătit-o când l-a cumpărat) Deocamdată, nu cred că pot solicita mai mult, în cazul în care vor să îl vândă, asta speculez eu. Dar nu va fi sub 20 de milioane, sub nicio formă”.
Florin Manea: „Trebuie să mă sune Chivu”
„Nu am fost contactați de nicio echipă din Italia, sunt speculații. Posibilitatea că am vrea să plecăm împrumut a trezit o grămadă de echipe din Italia. Nu am vorbit nimic cu Juve, Ottolini mă știe, noul director sportiv al lui Juve, care a fost la Genoa. Nu pot să spun că avem ceva concret, dar dacă Radu ar vrea să se întoarcă în Italia, ar găsi imediat spațiu la echipele mari.
(n.r. Drăgușin ar fi titular oriunde în Serie A?) Eu așa zic, 99%, joacă la orice echipă. Inter ar fi o soluție, dar trebuie să mă sune Chivu. Mai multe echipe caută fundași centrali, Inter, Milan, Roma. În câteva zile probabil o să știm. Mâine sau poimâine vom iniția discuțiile cu Tottenham”, a declarat Florin Manea, potrivit primasport.ro.
