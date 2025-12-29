Florin Manea, anunțul momentului despre transferul lui Radu Drăgușin: „Trebuie să mă sune Chivu” - Antena Sport

„Putea să revină mai devreme, dar era un risc. Cu cât stai mai mult să te refaci, e mai sigur că nu faci recidivă. După 11 luni, oricât te-ai antrena, să joci cu suporteri, e o bucurie, era tot numai un zâmbet. L-am văzut în amicalul jucat înainte de meciul cu Liverpool, mi s-a părut spectaculos, mult mai elastic, cu viteză mai mare, forță. Eu cred că a revenit mai puternic după accidentare.

Florin Manea este conștient că fundașul nu poate pierde timp și a vorbit despre o discuție pe care urmează să o aibă cu șefii de la Tottenham, pentru a solicita acceptul unui transfer temporar.

Radu Drăgușin a revenit pe gazon într-un meci oficial pentru Tottenham Hotspur, iar momentul a fost unul de care fundașul român s-a bucurat din plin. Chiar și așa, acesta nu face parte din planurile de moment ale lui Thomas Frank, motiv pentru care caută un transfer la o altă echipă.

Problema este că vii după 11 luni, ai doi concurenți de elită, oricărui antrenor sub presiune îi e frică să te arunce prea mult direct. E o situație mai dificilă. Noi ne gândeam că dacă până în iunie nu joacă măcar 9-10 meciuri, am pierde și aceste 6 luni. Vedem, poate există vreo situație, să meargă undeva împrumut, să joace mai mult. Eu cu Radu vorbeam despre asta, cei de la Tottenham nu ne-au zis nimic. O să vorbim cu ei, ar fi și spre binele lor. Jucătorul nu își pierde din valoare, intră în ritm.

Dacă ar avea 8-10 meciuri ar fi bine, să nu aibă mai puține. O să vorbim în zilele următoare cu cei de la Tottenham, vom vedea și care e viziunea lor. Nu știu dacă ne-ar refuza, nu ar avea sens, e bine pentru ei, pentru jucător, pentru toată lumea. Sunt cluburi care l-ar vrea și doar împrumut, fără opțiune de cumpărare. (n.r. Tottenham nu l-ar vinde pentru suma pe care a plătit-o când l-a cumpărat) Deocamdată, nu cred că pot solicita mai mult, în cazul în care vor să îl vândă, asta speculez eu. Dar nu va fi sub 20 de milioane, sub nicio formă”.

Florin Manea: „Trebuie să mă sune Chivu”

„Nu am fost contactați de nicio echipă din Italia, sunt speculații. Posibilitatea că am vrea să plecăm împrumut a trezit o grămadă de echipe din Italia. Nu am vorbit nimic cu Juve, Ottolini mă știe, noul director sportiv al lui Juve, care a fost la Genoa. Nu pot să spun că avem ceva concret, dar dacă Radu ar vrea să se întoarcă în Italia, ar găsi imediat spațiu la echipele mari.