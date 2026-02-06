Simona Halep a vorbit deschis despre tenis, la un an de la retragere. Săgeți către sistemul din România - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Simona Halep a vorbit deschis despre tenis, la un an de la retragere. Săgeți către sistemul din România

Daniel Işvanca Publicat: 6 februarie 2026, 16:24

Simona Halep / Profimedia

Simona Halep s-a retras definitiv din tenisul profesionist la ediția de anul trecut a Transylvania Open, iar fosta lideră WTA a vorbit deschis despre sacrificiile pe care a trebuit să le facă pentru a ajunge la nivel înalt.

Mai mult decât atât, dubla câștigătoare de Grand Slam a vorbit și despre sistemul din România, care nu sprijină sportivii care sunt la început de drum.

Simona Halep: „Nu este suficient ca ei să se apuce de tenis”

Simona Halep a acordat un interviu în cadrul Transylvania Open 2026, în care a vorbit despre cariera sa în tenis, dar și despre sportivii din România pe care i-a inspirat.

Fosta lideră mondială a explicat că și sistemul trebuie să contribuie la sprijinirea sportivilor care își doresc să ajungă la un nivel ridicat. Aceasta a transmis că sistemul nu este bine pus la punct.

„Nu a fost un sistem bine pus la punct pentru performanță. Părinții și familia au contribuit în totalitate la performanțele noastre. Antrenorii sunt foarte buni în România. Cred că, la noi în țară, există talent în acest sport. Eu tot aud că am inspirat copii și mă bucură asta, dar nu este suficient ca ei să se apuce de tenis. Mi-aș dori să existe un sistem pentru ei.

În ultima perioadă nu m-am mai uitat la tenis. Am vrut să mă odihnesc. Sportul te maturizează. A fost greu la început. Dureri, cheltuieli. Când ajungi sus, se uită. Am rămas cu lucrurile pozitive și mă bucur de ce am făcut. Nu îmi este dor de tenis, de competiție, de trăirile de pe teren. Nu îmi este dor de partea fizică”, a declarat Simona Halep, potrivit europafm.ro.

