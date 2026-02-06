OFICIAL | Un jucător crescut de Real Madrid a plecat de la CFR Cluj, dar rămâne în Liga 1! Echipa unde va evolua - Antena Sport

CFR Cluj a decis să renunţe la un jucător, care va continua însă în Liga 1. Formaţia ardeleană a făcut o adevărată “revoluţie” la nivelul lotului în această iarnă.
Alexandru Ţîrlea (25 de ani) a fost împrumutat de către CFR Cluj la Metaloglobus.
Alexandru Ţîrlea, împrumutat de CFR Cluj la Metaloglobus
“🙏🏻 Mult succes, Alexandru Țîrlea!
🤝🏻 Cluburile CFR 1907 Cluj și Metaloglobus au ajuns la un acord privind împrumutul fundașului lateral Alexandru Țîrlea la formația bucureșteană până la finalul acestui sezon! ⚽
Îi urăm, pe această cale, mult succes la noua sa echipă! 💪🏻”, a transmis CFR Cluj, pe contul oficial de Facebook.
Alexandru Ţîrlea este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la numai 50.000 de euro. Alexandru Ţîrlea a fost crescut de Real Madrid. A fost în lotul echipelor U17, U18 şi U19 ale lui Real Madrid, ulterior fiind legitimat la echipa a doua a formaţiei blanco, Real Madrid Castilla. Ţîrlea a fost ulterior împrumutat la Salamanca, după care a ajuns la Alaves B şi ulterior la Gimnastic. De la Gimnastic s-a transferat la CFR Cluj la începutul lui 2025.
Ţîrlea are meciuri jucate pentru naţionalele U17, U18, U19 şi U21 ale României. A înscris un gol pentru naţionala U19.
Ţîrlea a evoluat într-un singur meci pentru CFR Cluj în campionat în acest sezon. Şi sezonul trecut a apărut o singură dată în campionat în tricoul echipei din Gruia.
CFR Cluj a învins-o în etapa cu numărul 25 pe UTA, cu 1-0, ajungând la 6 victorii consecutive în campionat. Echipa antrenată de Daniel Pancu e pe locul 7 în Liga 1, cu 38 de puncte, la un singur punct de play-off.
