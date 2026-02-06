OFICIAL | Un jucător crescut de Real Madrid a plecat de la CFR Cluj, dar rămâne în Liga 1! Echipa unde va evolua - Antena Sport

CFR Cluj, înaintea meciului cu UTA / Sport Pictures

CFR Cluj a decis să renunţe la un jucător, care va continua însă în Liga 1. Formaţia ardeleană a făcut o adevărată “revoluţie” la nivelul lotului în această iarnă.

Alexandru Ţîrlea (25 de ani) a fost împrumutat de către CFR Cluj la Metaloglobus.

“🙏🏻 Mult succes, Alexandru Țîrlea!

🤝🏻 Cluburile CFR 1907 Cluj și Metaloglobus au ajuns la un acord privind împrumutul fundașului lateral Alexandru Țîrlea la formația bucureșteană până la finalul acestui sezon! ⚽

Îi urăm, pe această cale, mult succes la noua sa echipă! 💪🏻”, a transmis CFR Cluj, pe contul oficial de Facebook.