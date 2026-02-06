Nicolae Stanciu a dezvăluit cum a decis să revină în China: "N-am mai văzut în viața mea așa ceva" - Antena Sport

Nicolae Stanciu a acordat primul interviu din postura de jucător al lui Dalian Yingbo, echipă la care a ajuns în această iarnă după despărțirea de Genoa. Mijlocașul român a mărturisit că antrenorul și alți oficiali ai clubului l-au convins să vină, iar imaginile cu galeria asiatică au avut și ele un rol important în transferul său.

Stanciu a revenit în această iarnă în China la doi ani și jumătate distanță după ce a plecat din țara asiatică. După ce nu a evoluat conform așteptărilor la Genoa în prima jumătate a sezonului, italienii au decis să se despartă de cel care a purtat mult timp banderola de căpitan a României, care a ajuns la Dalian Yingbo.

Stanciu, primele declarații ca jucător al lui Dalian Yinbgo

Pe 25 ianuarie, jucătorul de 32 de ani a fost primit într-un mod spectaculos de suporterii clubului, iar la câteva zile distanță a fost prezentat oficial. Acum, Stanciu e deja în cantonament alături de formația sa și a evoluat într-un meci amical în Dubai.

Recent, mijlocașul a susținut și un interviu și a vorbit despre cum a fost cucerit de fanii echipei, dar și despre cum abia așteaptă să evolueze în fața lor.

“Am luat decizia după ce am vorbit la telefon cu antrenorul (n.r. – Li Guoxu, 47 de ani) și cu alți oficiali de la club. Ulterior, am văzut stadionul și fanii, care sunt cei mai buni din China. Mi-au făcut alegerea mai ușoară