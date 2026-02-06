Nicolae Stanciu a dezvăluit cum a decis să revină în China: "N-am mai văzut în viața mea așa ceva" - Antena Sport

Închide meniul
Nicolae Stanciu a dezvăluit cum a decis să revină în China: “N-am mai văzut în viața mea așa ceva”

Andrei Nicolae Publicat: 6 februarie 2026, 15:55

Nicolae Stanciu, într-un interviu / YouTube 火锅足球 HOTPOT FOOTBALL

Nicolae Stanciu a acordat primul interviu din postura de jucător al lui Dalian Yingbo, echipă la care a ajuns în această iarnă după despărțirea de Genoa. Mijlocașul român a mărturisit că antrenorul și alți oficiali ai clubului l-au convins să vină, iar imaginile cu galeria asiatică au avut și ele un rol important în transferul său.

Stanciu a revenit în această iarnă în China la doi ani și jumătate distanță după ce a plecat din țara asiatică. După ce nu a evoluat conform așteptărilor la Genoa în prima jumătate a sezonului, italienii au decis să se despartă de cel care a purtat mult timp banderola de căpitan a României, care a ajuns la Dalian Yingbo.

Stanciu, primele declarații ca jucător al lui Dalian Yinbgo

Pe 25 ianuarie, jucătorul de 32 de ani a fost primit într-un mod spectaculos de suporterii clubului, iar la câteva zile distanță a fost prezentat oficial. Acum, Stanciu e deja în cantonament alături de formația sa și a evoluat într-un meci amical în Dubai.

Recent, mijlocașul a susținut și un interviu și a vorbit despre cum a fost cucerit de fanii echipei, dar și despre cum abia așteaptă să evolueze în fața lor.

Am luat decizia după ce am vorbit la telefon cu antrenorul (n.r. – Li Guoxu, 47 de ani) și cu alți oficiali de la club. Ulterior, am văzut stadionul și fanii, care sunt cei mai buni din China. Mi-au făcut alegerea mai ușoară

Mi s-a spus că stadionul e întotdeauna plin, 60.000 de spectatori. Mi s-a mai zis că vor veni fani la aeroport, dar nu mă așteptam să fie atât de mulți. Nu am mai văzut în viața mea așa ceva

Am urmărit imagini cu ei. De-abia aștept să joc în fața lor și să-i fac fericiți“, au fost o parte din declarațiile lui Nicolae Stanciu.

Românul va mai evolua într-un amical alături de Dalian Yinbgo, care o va întâlni pe 7 februarie pe Spartak Moscova.

