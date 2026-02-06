Revenire importantă în tabăra FCSB. Elias Charalambous se va baza pe el în curând - Antena Sport

Veste bună pentru fanii FCSB, dar şi pe Elias Charalambous. Un jucător important al FCSB revine în curând pe teren. Este vorba de Mihai Popescu, care va putea juca în curând.

Mihai Popescu a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate în meciul România – Austria, scor 1-0, din luna octombrie, iar verdictul iniţial al medicilor a fost că nu va mai juca în actualul sezon. Chiar şi Gigi Becali a declarat că nu se va mai baza pe jucător, căruia era decis să nu-i mai prelungească contractul. Jucătorul s-a refăcut miraculos, anunţă Fanatik.ro, iar peste o lună va fi apt pentru a evolua într-un meci oficial.

“Mihai Popescu bate toate tratatele din medicină. Este posibil ca în Antalya să îl vedem alergând. El spunea că e meritul staff-ului medical. Nu, e meritul lui, limbajul corpului. Eu nu l-am văzut pe băiatul ăsta încruntat sau cu capul jos după ce s-a întâmplat. Doar cu capul sus, zâmbind. Este admirabil şi cred că în situaţia asta începem să ne gândim şi la prelungirea contractului”, povestea Mihai Stoica despre situaţia jucătorului înainte de cantonamentul de iarnă.