OFICIAL | Jucătorul lui Dinamo care i-a dat gol FCSB-ului în acest sezon schimbă echipa! Unde va evolua - Antena Sport

Raul Rotund (20 de ani), jucător împrumutat de Dinamo la Unirea Slobozia, nu va continua până la finalul sezonului la formaţia ilfoveană.
Rotund a fost împrumutat la ASA Târgu Mureş, formaţie din Liga a 2-a, care luptă la promovarea în Liga 1. După 17 etape, ASA Târgu Mureş e pe locul 4 în Liga a 2-a, cu 33 de puncte, cu 10 mai puţine decât liderul Corvinul.
Raul Rotund, împrumutat la ASA Târgu Mureş
“ASA Târgu Mureș îl împrumută pe tânărul jucător de perspectivă Raul Rotund de la Dinamo București.
Acesta s-a remarcat printr-un sezon 2023–2024 foarte bun în Liga a II-a, la CSC Șelimbăr, evoluții care au dus la transferul său la „câinii roșii”. De asemenea, în sezonul actual, Raul a marcat două goluri pentru Unirea Slobozia, echipă la care a fost împrumutat.
Îi urăm bun venit și mult succes în tricoul roș-albastru! 🔴🔵”, a transmis ASA Târgu Mureş, pe Facebook.
Raul Rotund marca, pe 10 august 2025, singurul gol al meciului FCSB – Unirea Slobozia 0-1. El înscria în minutul 35 al partidei pe care campioana a pierdut-o surprinzător contra formaţiei ilfovene. În retur FCSB se impunea cu 2-0 în duelul cu Unirea Slobozia. Raul Rotund a fost rezervă neutilizată la acel meci.
“Orice copil își dorește să înscrie împotriva campioanei României. Este un sentiment de nedescris. Este o surpriză. Mi-am dorit foarte mult asta, să demonstrez. Sper că i-am făcut mândrii pe fani. 100% am jucat și pentru Dinamo, și pentru mine, să demonstrez că pot.
(n.r. Cum ați reușit surpriza?) Multă muncă, am alergat ca niște câini. Ne-am dorit, a fost dorința aceasta. Foarte mult ne-am dorit această victorie. Am primit în jur de 300-350 de mesaje după meci. Poate jumătate ar fi din partea fanilor lui Dinamo”, declara Raul Rotund după ce înscria în poarta FCSB-ului.
