OFICIAL | Jucătorul lui Dinamo care i-a dat gol FCSB-ului în acest sezon schimbă echipa! Unde va evolua - Antena Sport

Raul Rotund, într-un meci al lui Dinamo cu Farul / Sport Pictures

Raul Rotund (20 de ani), jucător împrumutat de Dinamo la Unirea Slobozia, nu va continua până la finalul sezonului la formaţia ilfoveană.

Rotund a fost împrumutat la ASA Târgu Mureş, formaţie din Liga a 2-a, care luptă la promovarea în Liga 1. După 17 etape, ASA Târgu Mureş e pe locul 4 în Liga a 2-a, cu 33 de puncte, cu 10 mai puţine decât liderul Corvinul.

Raul Rotund, împrumutat la ASA Târgu Mureş

“ASA Târgu Mureș îl împrumută pe tânărul jucător de perspectivă Raul Rotund de la Dinamo București.

Acesta s-a remarcat printr-un sezon 2023–2024 foarte bun în Liga a II-a, la CSC Șelimbăr, evoluții care au dus la transferul său la „câinii roșii”. De asemenea, în sezonul actual, Raul a marcat două goluri pentru Unirea Slobozia, echipă la care a fost împrumutat.

Îi urăm bun venit și mult succes în tricoul roș-albastru! 🔴🔵”, a transmis ASA Târgu Mureş, pe Facebook.