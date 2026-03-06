Duminică va fi cea mai interesantă cursă de Formula 1. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Închide meniul
Duminică va fi cea mai interesantă cursă de Formula 1. Analiza lui Adrian Georgescu

Adrian Georgescu Publicat: 6 martie 2026, 8:00

Imagine din Marele Premiu al Australiei din 2025 / Getty Images

Duminică, începând cu ora 06:00, va avea loc cea mai ciudată cursă de Formula 1 din existență de 56 de ani a competiției. Niciodată pilotajul unei mașini de curse nu a cerut un asemenea tip de gândire, care să îmbine obținerea vitezei cu managerierea energiei electrice.

Cam 25 de grade Celsius, fără ploaie

Deși e o cursă care se dispută în martie, la Antipozi e începutul toamnei și temperaturile pot fi ridicate.

Sâmbătă, când vor avea loc FP3 și calificările, prognoza meteo prevede 20 de grade Celsius și o probabilitate de 4% de precipitații, iar vântul va sufla cu 15-25 km/h. Duminică, ziua cursei, se preconizează că va fi cea mai caldă, cu temperaturi de până la 25 de grade Celsius, totuși mai scăzute decât media sezonului. Vremea va rămâne parțial înnorată, cu o probabilitate de 5% de precipitații și vânturi de 10-15 km/h.

Russell și Mercedes, favoriți

Înainte de începerea noului sezon, George Russell e dat drept favorit pentru câștigarea Marelui Premiu al Australiei, dar și al titlului, de către toate casele importante de pariuri. În medie, englezul are, pentru obținerea titlului de campion mondial, o cotă de 2/1, fiind urmat în topul șanselor de Max Verstappen (circa 3/1), Charles Leclerc ( aproximativ 4/1), Lewis Hamilton (circa 7/1), Kimi Antonelli și Lando Norris ( aproximativ 10/1) și Oscar Piastri (circa 14/1). Cel mai slab cotați sunt piloții echipei debutante Cadillac, Bottas și Perez, cu 1000/1.

La echipe, ordinea este Mercedes (circa 6/5), McLaren (în medie, 3/1), Ferrari (aproximativ 13/2) și Red Bull Racing (circa 10/1). Interesant este că următoarea echipă, într-un top estimat al șanselor, este Aston Martin, deși echipa a anunțat că în teste nu a putut rula prea multe tururi din cauza unor vibrații puternice ale grupului motor.

Doar 11% din tur se frânează

Scriam în articolul trecut că sezonul va începe pe unul dintre cele mai dificile trasee pentru recuperarea energiei. Albert Park este pista unde se petrece cel mai puțin timp la frânare – alături de Suzuka, Monza și Losail. Aici se frânează pe numai 11% din lungimea turului. Prin comparație, pe pistele unde s-au disputat teste presezon, procentul este de 16 (Barcelona) și 18 (Bahrain).

La Albert Park există doar patru secțiuni de frânare cu o diferență de peste 100 km/h între viteza de la începutul manevrei și cea de la sfârșit, comparativ cu cele șapte din Bahrain.

Din acest motiv, FIA a redus limita maximă de energie pe care MGU-K o poate stoca la 7 MJ pentru calificările de la Marele Premiu al Australiei, plus cei 0,5 MJ dați de ”Overtake Mode”.

Din fericire, nu va fi și sprint

Toate acestea ne duc către o concluzie. În Australia ne așteaptă sesiuni destul de haotice. Din fericire, cum scriam, se pare că nu va ploua. Tot din fericire, nu avem cursă de sprint, deci piloții vor avea la dispoziție trei sesiuni de antrenamente pentru a se adapta. Diferența, probabil, o vor face intuiția și adaptabilitatea piloților la noile condiții, dar și calitatea sistemelor software care caută cea mai eficientă strategie pe tur pentru obținerea nu numai a unui timp cât mai bun, dar și a unui consum minim de energie electrică.

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

