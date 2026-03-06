Duminică va fi cea mai interesantă cursă de Formula 1. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Scriam în articolul trecut că sezonul va începe pe unul dintre cele mai dificile trasee pentru recuperarea energiei. Albert Park este pista unde se petrece cel mai puțin timp la frânare – alături de Suzuka, Monza și Losail. Aici se frânează pe numai 11% din lungimea turului. Prin comparație, pe pistele unde s-au disputat teste presezon, procentul este de 16 (Barcelona) și 18 (Bahrain).

La Albert Park există doar patru secțiuni de frânare cu o diferență de peste 100 km/h între viteza de la începutul manevrei și cea de la sfârșit, comparativ cu cele șapte din Bahrain.

Din acest motiv, FIA a redus limita maximă de energie pe care MGU-K o poate stoca la 7 MJ pentru calificările de la Marele Premiu al Australiei, plus cei 0,5 MJ dați de ”Overtake Mode”.

Din fericire, nu va fi și sprint

Toate acestea ne duc către o concluzie. În Australia ne așteaptă sesiuni destul de haotice. Din fericire, cum scriam, se pare că nu va ploua. Tot din fericire, nu avem cursă de sprint, deci piloții vor avea la dispoziție trei sesiuni de antrenamente pentru a se adapta. Diferența, probabil, o vor face intuiția și adaptabilitatea piloților la noile condiții, dar și calitatea sistemelor software care caută cea mai eficientă strategie pe tur pentru obținerea nu numai a unui timp cât mai bun, dar și a unui consum minim de energie electrică.