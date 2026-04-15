Olimpiu Moruţan, apărat de conducerea Rapidului după evoluţiile modeste: “Toată echipa a jucat slab”

Olimpiu Moruţan (26 de ani) a fost apărat de cei din conducerea Rapidului, după evoluţiile modeste. Victor Angelescu, preşedintele giuleştenilor, a oferit declaraţii despre internaţionalul român.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid traversează o perioadă dificilă, fiind fără victorie de trei meciuri în play-off. Victor Angelescu a declarat că întreaga echipă a prestat un joc modest, nu doar Olimpiu Moruţan.

Olimpiu Moruţan, apărat de conducerea Rapidului

Victor Angelescu nu a vrut să dea vina pe un singur jucător pentru rezultatele sub aşteptări înregistrate de Rapid, în play-off. Giuleştenii au fost învinşi de CFR Cluj şi de U Cluj şi au remizat cu FC Argeş, în ultimele trei runde, fiind şapte puncte de primul loc.

“A jucat şi în dreapta primele meciuri, a jucat şi acum, inclusiv cu U Cluj a jucat în dreapta. Am vorbit cu el şi se simte… Poate să joace şi în dreapta, poate juca şi număr 10, pe ambele poziţii.

Nu poţi spune doar despre un jucător, că în ultimele meciuri majoritatea jucătorilor n-a jucat ce trebuie. În afară de prima repriză cu U Cluj, în care Petrila, Vulturar au jucat bine, restul… Suntem o echipă şi am jucat slab. Sunt convins că putem arăta altfel şi am demonstrat asta în alte meciuri“, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.