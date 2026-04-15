Olimpiu Moruţan, apărat de conducerea Rapidului după evoluţiile modeste: “Toată echipa a jucat slab”

Viviana Moraru Publicat: 15 aprilie 2026, 10:38

Olimpiu Moruţan, în timpul unui meci la Rapid/ Profimedia

Olimpiu Moruţan (26 de ani) a fost apărat de cei din conducerea Rapidului, după evoluţiile modeste. Victor Angelescu, preşedintele giuleştenilor, a oferit declaraţii despre internaţionalul român.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid traversează o perioadă dificilă, fiind fără victorie de trei meciuri în play-off. Victor Angelescu a declarat că întreaga echipă a prestat un joc modest, nu doar Olimpiu Moruţan.

Victor Angelescu nu a vrut să dea vina pe un singur jucător pentru rezultatele sub aşteptări înregistrate de Rapid, în play-off. Giuleştenii au fost învinşi de CFR Cluj şi de U Cluj şi au remizat cu FC Argeş, în ultimele trei runde, fiind şapte puncte de primul loc.

“A jucat şi în dreapta primele meciuri, a jucat şi acum, inclusiv cu U Cluj a jucat în dreapta. Am vorbit cu el şi se simte… Poate să joace şi în dreapta, poate juca şi număr 10, pe ambele poziţii.

Nu poţi spune doar despre un jucător, că în ultimele meciuri majoritatea jucătorilor n-a jucat ce trebuie. În afară de prima repriză cu U Cluj, în care Petrila, Vulturar au jucat bine, restul… Suntem o echipă şi am jucat slab. Sunt convins că putem arăta altfel şi am demonstrat asta în alte meciuri“, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

După revenirea în fotbalul românesc, Olimpiu Moruţan a bifat 13 meciuri la Rapid. Internaionalul român cotat la suma de două milioane de euro a oferit trei pase decisive, fără să marcheze vreun gol.

În ultimele şapte meciuri, Olimpiu Moruţan a fost titularizat de Costel Gâlcă la Rapid. În remiza cu FC Argeş (0-0) din runda trecută, mijlocaşul de 26 de ani a fost înlocuit în minutul 60, atunci când a fost trimis în teren Tobias Christensen.

Reclamă
Reclamă
