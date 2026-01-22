Olimpiu Moruțan, pregătit de debutul în tricoul Rapidului! Când ar putea intra noul transfer - Antena Sport

Olimpiu Moruțan este lovitura iernii în Liga 1, fotbalistul român fiind convins de Rapid pentru a îmbrăca tricoul alb-vișiniu, cel puțin până la finalul acestui sezon.

Fostul jucător al celor de la FCSB a ajuns joi în România, iar acesta ar putea debuta destul de rapid la echipa antrenată în prezent de Costel Gâlcă.

Când debutează Olimpiu Moruțan la Rapid?

Olimpiu Moruțan este cel mai important transferul realizat în această iarnă în fotbalul românesc. Rapidul a reușit să-și asigure serviciile internaționalului român, care își dorește să revină în circuitul echipei naționale.

El a evoluat în 17 meciuri în acest sezon pentru Aris, ceea ce înseamnă că din punct de vedere fizic este pus la punct. Chiar și așa, Moruțan are șanse minime să joace pentru Rapid în această etapă, la Arad.

Potrivit gsp.ro, acesta va fi mai mult ca sigur pe teren la jocul dintre Rapid și Universitatea Cluj, echipa care l-a lansat pe acesta în fotbalul profesionist.