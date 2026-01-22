Olimpiu Moruțan semnează astăzi cu Rapid! Așteptarea a luat sfârșit - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 22 ianuarie 2026, 11:33

Olimpiu Moruțan semnează astăzi cu Rapid! Așteptarea a luat sfârșit

Olimpiu Moruţan, în timpul unui meci - Profimedia

Olimpiu Moruțan s-a înțeles zilele trecute cu Rapid pentru a veni în Giulești, însă mijlocașul nu a ajuns încă la București pentru a-și pune semnătura pe contract. Se pare însă că așteptarea a luat sfârșit, iar joi, 22 ianuarie, va fi în sfârșit oficializată mutarea care marchează revenirea fotbalistului de 26 în Liga 1.

Vestea legată de venirea lui Olimpiu Moruțan la Rapid a circulat constant în ultima perioadă, mutarea fiind confirmată de zilele trecute atât de conducerea clubului, cât și de reprezentanții jucătorului. Deși Victor Angelescu anunța inițial că jucătorul va veni să semneze marți sau miercuri, se pare că acest lucru se va întâmpla azi, potrivit fanatik.ro.

Moruțan vine azi la București

Jucătorul de 26 de ani a fost până acum reținut în Grecia, unde mai avea anumite chestiuni de rezolvat cu cei de la Aris Salonic. Moruțan nu își încheiase socotelile pe plan financiar cu formația elenă, însă acum totul s-a parafat.

Mijlocașul de națională va ajunge în Giulești, unde va semna un contract în baza căruia va fi împrumutat de Aris Salonic la Rapid până în vară. Ulterior, Rapid va avea posibilitatea să îi prelungească înțelegerea.

La Aris Salonic, Moruțan nu a reușit să marcheze sau să paseze decisiv în niciunul dintre cele 17 meciuri disputate.

