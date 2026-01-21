Olimpiu Moruțan putea ajunge la FCSB! Cine s-a opus transferului și ce i-a transmis lui Gigi Becali - Antena Sport

Rapid București a dat cea mai importantă lovitură pe piața transferurilor în această iarnă, după ce l-a convins pe Olimpiu Moruțan să plece de la Aris pentru a ajunge în Giulești.

Mijlocașul român a fost însă aproape de o revenire spectaculoasă la FCSB, dar un apropiat al lui Gigi Becali a fost cel care s-a opus transferului său la echipa pregătită de Elias Charalambous.

Olimpiu Moruțan, refuzat de Mihai Stoica

Olimpiu Moruțan este în căutarea formei de odinioară, după accidentarea gravă suferită înaintea Campionatului European din 2024. Mijlocașul român a revenit pe gazon în perioada când evolua la Pisa, dar fotbalul l-a dus în Grecia, la Aris.

Conducerea Rapidului a reușit să îl convingă pe acesta să revină în Liga 1, însă acesta a fost propus și la FCSB. Potrivit iamsport.ro, Mihai Stoica s-a opus transferului său la gruparea roș-albastră și chiar i-a cerut patronului Gigi Becali să nu intre în lupta cu formația alb-vișinie.

Dacă acesta va confirma sub comanda lui Costel Gâlcă, Moruțan va putea fi transferat definitiv de Rapid în schimbul sumei de două milioane de euro.