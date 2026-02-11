Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Oltenii au ieșit la atac, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat pentru „dubla” cu FCSB: „Cam multe coincidențe” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Oltenii au ieșit la atac, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat pentru „dubla” cu FCSB: „Cam multe coincidențe”

Oltenii au ieșit la atac, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat pentru „dubla” cu FCSB: „Cam multe coincidențe”

Viviana Moraru Publicat: 11 februarie 2026, 23:27

Comentarii
Oltenii au ieșit la atac, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat pentru dubla” cu FCSB: Cam multe coincidențe”

Ștefan Baiaram, în timpul unui meci cu FCSB/ Sport Pictures

Sorin Cârțu a ieșit la atac, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat pentru „dubla” Universitatea Craiova – FCSB, din Cupa României și Liga 1. Președintele oltenilor a avut o reacție dură, după ce mijlocașul a primit o suspendare de două etape. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Baiaram a fost „pedepsit” în urma incidentelor petrecute la finalul derby-ului cu Dinamo. Mijlocașul s-a scuipat cu un suporter în zona tunelului care ducea către vestiare.  

Sorin Cârțu a ieșit la atac, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat pentru „dubla” cu FCSB 

Sorin Cârțu a transmis că sunt prea multe „coincidențe”, când vine vorba de derby-urile Universității Craiova cu FCSB. Fostul internațional a declarat că Ștefan Baiaram plătește pentru greșelile altora, fiind convins că acesta nu ar fi trebuit suspendat atât de drastic. 

De asemenea, întrebat despre duelul câștigat de FCSB cu Oțelul, scor 4-1, Sorin Cârțu a oferit un răspuns ferm. Partida a ridicat semne de întrebare în spațiul public, privind corectitudinea cu care a fost tratată de către jucătorii gălățeni, iar președintele oltenilor a declarat că a urmărit doar prima repriză. 

M-a surprins. Deja au început meciurile pentru play-off. Mi se pare foarte drastic, având în vedere că a fost o deficienţă de organizare. El plăteşte pentru greşelile altora, ale nesimţitului din tribună care atacă şi jigneşte. Poate a făcut un gest, poate doar a mimat. 

Reclamă
Reclamă

Trebuie să fie un exemplu pentru noi, pentru echipa noastră, să înţeleagă că, în ceea ce suntem implicaţi la ora actuală, îţi trebuie sacrificii din toate punctele de vedere, să accepţi astfel de golănii. Pot să interpretez, nu mă împiedică nimeni să mă gândesc la o asemenea coincidenţă. Cu FCSB au fost foarte multe coincidenţe.  

Am văzut o repriză (n.r.- din Oţelul – FCSB), m-am uitat la „Cei Şapte Magnifici”, mi s-a părut mai interesant. Pe mine puteţi să mă faceţi oricum: nu m-am uitat la repriza a doua, ci la „Cei Şapte Magnifici”. Nu apreciaţi sinceritatea mea? La vârsta asta mai am şi scăpări, să schimb de la meci şi să mă uit la un film. În mod deliberat am ales „Cei Şapte Magnifici”. Nu m-a obligat nimeni”, a declarat Sorin Cârțu, conform primasport.ro. 

Primul duel dintre Universitatea Craiova și FCSB se va disputa joi, de la ora 20:30, în ultima etapă a grupelor Cupei României, campioana având nevoie de victorie pentru a se califica în sferturi. Derby-ul din etapa a 27-a din Liga 1 se va juca duminică, de la ora 20:00, tot pe „Ion Oblemenco”. 

Judeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunismJudeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunism
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Apartamentele de 60.000 € care şi-au dublat preţul. Proprietarii au aflat că soseşte metroul în câţiva ani
Observator
Apartamentele de 60.000 € care şi-au dublat preţul. Proprietarii au aflat că soseşte metroul în câţiva ani
Lovitură pentru Universitatea Craiova înainte de „dubla” cu FCSB! Steven Nsimba, out pentru derby-ul din SuperLiga. Exclusiv
Fanatik.ro
Lovitură pentru Universitatea Craiova înainte de „dubla” cu FCSB! Steven Nsimba, out pentru derby-ul din SuperLiga. Exclusiv
22:58
Paul Iacob, monolog după acuzațiile primite de Oțelul în urma meciului cu FCSB: „E ceva incredibil”
22:54
Pe cine a poreclit Victor Piţurcă “domnul Nimeni”. “Nu ştie ce vorbeşte”
22:30
Laszlo Balint a răbufnit, după acuzațiile de blat din meciul cu FCSB: „Mai bine mă las de fotbal”
22:29
VIDEOPAOK – Panathinaikos 2-0. Răzvan Lucescu l-a învins pe Rafa Benitez și s-a calificat în finala Cupei Greciei
22:17
Elena Rybakina, în formă maximă în 2026! Calificare în sferturi la Doha după un meci de peste două ore
22:09
Adi Mutu s-a uitat la clasament şi a dat verdictul despre lupta FCSB şi CFR pentru play-off-ul Ligii 1
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 2 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 3 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 4 Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea 5 Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez 6 Andrei Cordea a fost audiat la Comisia de Disciplină, după scandalul cu Bergodi: “Am ieşit cu capul sus”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt