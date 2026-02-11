Oltenii au ieșit la atac, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat pentru „dubla” cu FCSB: „Cam multe coincidențe” - Antena Sport

Sorin Cârțu a ieșit la atac, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat pentru „dubla” Universitatea Craiova – FCSB, din Cupa României și Liga 1. Președintele oltenilor a avut o reacție dură, după ce mijlocașul a primit o suspendare de două etape.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Baiaram a fost „pedepsit” în urma incidentelor petrecute la finalul derby-ului cu Dinamo. Mijlocașul s-a scuipat cu un suporter în zona tunelului care ducea către vestiare.

Sorin Cârțu a ieșit la atac, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat pentru „dubla” cu FCSB

Sorin Cârțu a transmis că sunt prea multe „coincidențe”, când vine vorba de derby-urile Universității Craiova cu FCSB. Fostul internațional a declarat că Ștefan Baiaram plătește pentru greșelile altora, fiind convins că acesta nu ar fi trebuit suspendat atât de drastic.

De asemenea, întrebat despre duelul câștigat de FCSB cu Oțelul, scor 4-1, Sorin Cârțu a oferit un răspuns ferm. Partida a ridicat semne de întrebare în spațiul public, privind corectitudinea cu care a fost tratată de către jucătorii gălățeni, iar președintele oltenilor a declarat că a urmărit doar prima repriză.

„M-a surprins. Deja au început meciurile pentru play-off. Mi se pare foarte drastic, având în vedere că a fost o deficienţă de organizare. El plăteşte pentru greşelile altora, ale nesimţitului din tribună care atacă şi jigneşte. Poate a făcut un gest, poate doar a mimat.