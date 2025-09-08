Omar El Sawy, cedat de Rapid la o rivală din Liga 1. Anunţul oficial făcut de giuleşteni - Antena Sport

Închide meniul
Omar El Sawy, cedat de Rapid la o rivală din Liga 1. Anunţul oficial făcut de giuleşteni

Home | Fotbal | Liga 1 | Omar El Sawy, cedat de Rapid la o rivală din Liga 1. Anunţul oficial făcut de giuleşteni

Omar El Sawy, cedat de Rapid la o rivală din Liga 1. Anunţul oficial făcut de giuleşteni

Publicat: 8 septembrie 2025, 15:18

Omar El Sawy, cedat de Rapid la o rivală din Liga 1. Anunţul oficial făcut de giuleşteni

Omar El Sawy, la Rapid/ Sport Pictures

Omar El Sawy a fost cedat de Rapid la o rivală din Liga 1. Giuleştenii l-au împrumutat pe mijlocaşul de 21 de ani la U Cluj.

El Sawy va juca la formaţia lui Ioan Ovidiu Sabău până la finalul sezonului. Giuleştenii au menţionat o clauză specială în contractul mijlocaşului, urmând ca acesta să nu aibă drept de joc în confruntările dintre U Cluj şi Rapid.

Omar El Sawy, cedat de Rapid la U Cluj

“𝐎𝐦𝐚𝐫 𝐄𝐥 𝐒𝐚𝐰𝐲, 𝐢̂𝐦𝐩𝐫𝐮𝐦𝐮𝐭𝐚𝐭 𝐥𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐂𝐥𝐮𝐣

„Vă mulțumesc tuturor pentru această perioadă scurtă, dar frumoasă, după revenirea mea la Rapid. Vă doresc mult succes în acest sezon și să vă îndepliniți obiectivele!”

Mijlocașul de 21 de ani va evolua în alb-negru până la finalul acestui sezon și nu va avea drept de joc în meciurile cu Rapid.

Baftă, Omar!”, a anunţat Rapid, pe conturile oficiale ale clubului de socializare.

Omar El Sawy s-a întors la Rapid în această vară, după ce în stagiunea precedentă a fost împrumutat la Sepsi. Tânărul mijlocaş a fost transferat de giuleşteni în 2023 de la Csikszereda, în schimbul sumei de 400.000 de euro.

În acest sezon, Omar El Sawy a bifat doar două meciuri la Rapid. Costel Gâlcă i-a oferit în total 15 minute, în duelurile cu FC Argeş şi cu Oţelul din campionat.

