Oţelul Galaţi - Hermannstadt 0-2. Meci nebun cu trei goluri anulate şi trei eliminaţi - Antena Sport

Oţelul Galaţi – Hermannstadt 0-2. Meci nebun cu trei goluri anulate şi trei eliminaţi

Dan Roșu Publicat: 8 martie 2026, 17:04

Formaţia Oţelul Galaţi a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii, ultima a sezonului regulat. De la gălăţeni au fost eliminaţi trei jucători.

Oţelul – Hermannstadt 0-2

Golurile au fost marcate de Chiţu ’63 şi Neguţ ’85.

Au fost eliminaţi de la Oţelul Bană ‘45+6, Zivulic ’78 şi Iacob ’85. De asemenea, gazdele au avut şi trei goluri anulate pentru ofsaid.

Echipele de start

  • Oţelul Galaţi: I. Popescu – Ferreira (Zhelev ’79), Lopes, P. Iacob, Holz – An. Ciobanu (Paz ’79), Zivulic, Andrezinho – Bană, Fernandes (Debeljuh ’17), Campos (Bordun ’90). Antrenor: Laszlo Balint
  • Hermannstadt: Lazar – Căpuşă, Karo (Stoica ’56), Chorbadzhiyski, Stancu – Tavares (Albu ’70), Ivanov (Zargary ’69), Florescu (Simba ’79) – Neguţ, A. Chiţu, Politic (Buş ’56). Antrenor: Dorinel Munteanu

 

