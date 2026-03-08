Oţelul Galaţi - Hermannstadt 0-2. Meci nebun cu trei goluri anulate şi trei eliminaţi - Antena Sport

Formaţia Oţelul Galaţi a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii, ultima a sezonului regulat. De la gălăţeni au fost eliminaţi trei jucători.
ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ
Oţelul – Hermannstadt 0-2
Golurile au fost marcate de Chiţu ’63 şi Neguţ ’85.
Au fost eliminaţi de la Oţelul Bană ‘45+6, Zivulic ’78 şi Iacob ’85. De asemenea, gazdele au avut şi trei goluri anulate pentru ofsaid.
Echipele de start
- Oţelul Galaţi: I. Popescu – Ferreira (Zhelev ’79), Lopes, P. Iacob, Holz – An. Ciobanu (Paz ’79), Zivulic, Andrezinho – Bană, Fernandes (Debeljuh ’17), Campos (Bordun ’90). Antrenor: Laszlo Balint
- Hermannstadt: Lazar – Căpuşă, Karo (Stoica ’56), Chorbadzhiyski, Stancu – Tavares (Albu ’70), Ivanov (Zargary ’69), Florescu (Simba ’79) – Neguţ, A. Chiţu, Politic (Buş ’56). Antrenor: Dorinel Munteanu
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii
Reclamă
Recomandări
Loading ...
Citește și:
- FCSB și-a aflat programul complet din play-out! Cum arată clasamentul după înjumătățirea punctelor
- Laurenţiu Reghecampf, la FCSB! E primul pe lista lui Gigi Becali. Avantajele lui Reghe
- Adrian Mutu, întrebat direct ce face dacă Gigi Becali îl sună să vină la FCSB. Cum a răspuns “Briliantul”
- Se anunță „infern” pentru Universitatea Craiova pe Giulești! Anunțul făcut de Rapid
- Vestea “de titlu” pentru olteni anunţată chiar înainte de Rapid – Universitatea Craiova