Oţelul Galaţi - Hermannstadt 0-2. Meci nebun cu trei goluri anulate şi trei eliminaţi - Antena Sport

Formaţia Oţelul Galaţi a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii, ultima a sezonului regulat. De la gălăţeni au fost eliminaţi trei jucători.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oţelul – Hermannstadt 0-2

Golurile au fost marcate de Chiţu ’63 şi Neguţ ’85.

Au fost eliminaţi de la Oţelul Bană ‘45+6, Zivulic ’78 şi Iacob ’85. De asemenea, gazdele au avut şi trei goluri anulate pentru ofsaid.

Echipele de start