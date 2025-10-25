Oţelul - U Cluj, 16:00, LIVE SCORE. Cristiano Bergodi debutează pe banca "Şepcilor roşii" - Antena Sport

În trecut Bergodi a antrenat-o pe marea rivală a lui U Cluj, CFR. Cel mai recent Bergodi a antrenat-o pe Rapid în Liga 1.

Meciul Oţelul – U Cluj e în format LIVE SCORE şi în aplicaţia Antena Sport sâmbătă, de la ora 16:00. Cristiano Bergodi va debuta pe banca “Şepcilor roşii”.

Înaintea acestui meci Oţelul e pe loc de play-off, pe poziţia a 6-a, cu 19 puncte. U Cluj e pe locul 10, cu 14 puncte.

“Şepcile roşii” au pierdut ultimele două meciuri, 1-2 cu Csikszereda, în deplasare şi 0-2 cu Botoşani, acasă. După înfrângerea cu Botoşani Neluţu Sabău şi-a dat demisia. El a vrut să demisioneze şi anterior, dar a fost convins să rămână de conducerea formaţiei clujene.

Oţelul vine după două victorii la scor, ambele cu 4-0, cu Metaloglobus şi UTA. Sezonul trecut, U Cluj s-a impus în ambele meciuri disputate cu Oţelul, cu 2-0 în tur, acasă şi cu 1-0 în retur, în deplasare.