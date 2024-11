Ovidiu Burcă, surprins după ce Dinamo a ajuns pe locul 2 în Liga 1: "Nu m-aș fi încumetat să spun" - Antena Sport

În cariera sa, Ovidiu Burcă le-a mai antrenat pe Rapid U19, Rapid II și Slatina. De la despărțirea de Dinamo, tehnicianul nu și-a mai găsit un nou angajament.

Mesajul lui Andrei Nicolescu pentru fanii lui Dinamo despre FCSB, după ce „câinii” au fost umiliţi de rivali: „Nu o să le placă”

Mesajul lui Andrei Nicolescu pentru fanii lui Dinamo despre FCSB a venit după victoria „câinilor”, cu 1-0, cu UTA.

Administratorul special al „câinilor” a precizat că Dinamo nu se poate bate cu FCSB în acest sezon. „Câinii” au suferit, recent, două înfrângeri dureroase cu FCSB.

Mai întâi FCSB s-a impus în campionat, cu 2-0, după care echipa lui Gigi Becali a umilit-o pe Dinamo în grupele Cupei României. Scorul a fost 4-0 pentru roş-albaştri, după ce la pauză a fost 0-0.

„Cel mai important e că ceea ce am gândit la începutul sezonului se întâmplă după jumătate de sezon. Am fost destul de obosiți astăzi, din păcate, am avut patru meciuri foarte grele în 11 zile, dintre care două cu FCSB. Ne-au întins destul de mult, dar am reușit să gestionăm cu inimă multă.

O să spun ceva ce poate n-o să placă nici suporterilor dinamoviști. Anul acesta nu ne batem cu FCSB. Dacă ne dorim să fim acolo și să fim cât mai competitivi, totuși nu suntem la nivelul ăsta. În momentul în care o să reușim să facem asta va fi o bucurie pentru noi, dar anul ăsta cred că bătălia noastră nu este cu FCSB. Pentru ce încercăm să facem, încă de anul ăsta să fim în play-off, ar fi un mare, mare plus”, a declarat Andrei Nicolescu după Dinamo – UTA 1-0.