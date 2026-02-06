Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Paul Papp, adevărul despre tensiunile cu Eugen Neagoe. "Deja avem 35 sau 36 de ani..." - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Paul Papp, adevărul despre tensiunile cu Eugen Neagoe. “Deja avem 35 sau 36 de ani…”

Paul Papp, adevărul despre tensiunile cu Eugen Neagoe. “Deja avem 35 sau 36 de ani…”

Radu Constantin Publicat: 6 februarie 2026, 22:25

Comentarii
Paul Papp, adevărul despre tensiunile cu Eugen Neagoe. Deja avem 35 sau 36 de ani…

Petrolul a remizat, scor 1-1, cu Rapid. Rezultatul este unul pe placul “lupilor”. Paul Papp spune că punctul adus aduce liniştea la echipă. În presă au apărut informaţii legate şi de eventuale tensiuni între jucători şi antrenorul Eugen Neagoe, dar fotbalistul a infirmat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“A fost un joc dificil la a doua clasată, cred că am făcut un joc solid. Puteam să şi câştigăm, puteam să şi pierdem. Sunt bucuros de rezultat.

Rapid a marcat majoritatea golurilor pe contraatac, noi ne-am pregătit. La fază fixă am profitat.

(întrebat de eventualele tensiuni cu Neagoe) Nu e adevărat. Deja avem 35 sau 36 de ani, să te cerţi cu atrenorul nu are rost. Antrenorul are dreptate. Nu există vreun conflict. Am fost conştienţi că vin şi rezultate pozitive. Sperăm să o ţinem tot aşa, să rămânem modeşti ca şi până acum”, a declarat Papp, pentru Digi Sport.

Jucătorul Petrolului s-a salutat cu Costel Gâlcă, cel care i-a fost antrenor în perioada în care a jucat la FCSB. El a povestit şi ce şi-au spus: “Ne cunoaştem de când antrena altă echipă, am câştigat ceva cu dânsul. Îi port un mare respect, i-am urat baftă şi lui”.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un șofer și-a plătit amenda cu monede, ca răzbunare. Funcționarii au închis ghișeul și s-au pus pe numărat
Observator
Un șofer și-a plătit amenda cu monede, ca răzbunare. Funcționarii au închis ghișeul și s-au pus pe numărat
LIVE / Ceremonia de deschidere JO 2026. A început spectacolul de pe San Siro. Acum are loc defilarea delegațiilor
Fanatik.ro
LIVE / Ceremonia de deschidere JO 2026. A început spectacolul de pe San Siro. Acum are loc defilarea delegațiilor
21:56
Rapid – Petrolul 1-1. Remiză tensionată în “Primvs derby”. Giuleștenii ratează șansa de a urca pe primul loc
21:47
VIDEOBernadette Szocs, calificare en-fanfare în sferturi la Europe Top 16 Cup! Eduard Ionescu şi Eliza Samara, eliminaţi
21:21
Fantastic! Sorana Cîrstea a „distrus-o” pe Daria Snigur și s-a calificat în finala Transylvania Open
21:03
Meme Stoica şi-a pierdut cumpătul: “Este o porcărie, o mare mizerie!” Ce l-a înfuriat
21:00
LIVE TEXTCeremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Julia Sauter, portdrapelul României
20:52
VideoJurnal Antena Sport | Federaţia, pregătită pentru orice scenariu după problemele de sănătate ale lui Lucescu
Vezi toate știrile
1 Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” 2 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 3 Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt 4 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 5 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 6 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată”
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer