Paul Papp, adevărul despre tensiunile cu Eugen Neagoe. "Deja avem 35 sau 36 de ani..." - Antena Sport

Petrolul a remizat, scor 1-1, cu Rapid. Rezultatul este unul pe placul “lupilor”. Paul Papp spune că punctul adus aduce liniştea la echipă. În presă au apărut informaţii legate şi de eventuale tensiuni între jucători şi antrenorul Eugen Neagoe, dar fotbalistul a infirmat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“A fost un joc dificil la a doua clasată, cred că am făcut un joc solid. Puteam să şi câştigăm, puteam să şi pierdem. Sunt bucuros de rezultat.

Rapid a marcat majoritatea golurilor pe contraatac, noi ne-am pregătit. La fază fixă am profitat.

(întrebat de eventualele tensiuni cu Neagoe) Nu e adevărat. Deja avem 35 sau 36 de ani, să te cerţi cu atrenorul nu are rost. Antrenorul are dreptate. Nu există vreun conflict. Am fost conştienţi că vin şi rezultate pozitive. Sperăm să o ţinem tot aşa, să rămânem modeşti ca şi până acum”, a declarat Papp, pentru Digi Sport.

Jucătorul Petrolului s-a salutat cu Costel Gâlcă, cel care i-a fost antrenor în perioada în care a jucat la FCSB. El a povestit şi ce şi-au spus: “Ne cunoaştem de când antrena altă echipă, am câştigat ceva cu dânsul. Îi port un mare respect, i-am urat baftă şi lui”.