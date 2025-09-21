Paul Papp, la pământ după ce Petrolul a pierdut un nou meci în Liga 1: „Îmi vine să plâng” - Antena Sport

Rămasă fără antrenor după plecarea lui Liviu Ciobotariu, Petrolul a suferit un nou eșec în Liga 1, de această dată contra celor de la Unirea Slobozia. Gruparea ploieșteană a marcat un singur gol în ultimele patru etape.

Paul Papp a vorbit la finalul partidei despre momentul prost pe care îl traversează echipa sa. În același timp, acesta este încrezător că grupul va putea redresa situația.

Paul Papp trage un semnal de alarmă după eșecul cu Unirea Slobozia

„E un sentiment urât, continuăm în aceeași pasă proastă, nu ne regăsim, nu știu, nu putem marca, luăm gol la fiecare meci. Sincer, îmi vine să plâng! Mi-e rușine să ies pe stradă, dar să ne fie rușine, că așa merităm. Numai pe vârfuri, nu băgăm piciorul în contră, nu e spiritul de sacrificiu.

Am vorbit în vestiar, ne-am transmis asta. Noi suntem o echipă muncitoare și trebuie să fim modești, să băgăm capul în contră, iar de aici să pornim și să încercăm să ținem de 0-0, că e o situație nasoală rău. Toate din fața noastră au strâns puncte, noi nu avem. E o situație grea și sper să ieșim din ea”.

Paul Papp: „Suntem slabi în momentul de față”

„Trebuie să iasă soarele și pe strada noastră, dar doar cu modestie. Trebuie să băgăm piciorul la minge. E normal să ne certe suporterii, vin să ne vadă, ne încurajează, sunt alături de noi. Îi înțeleg, le dau dreptate, suntem slabi în momentul de față. Trebuie să facem ceva, că trec săptămânile și nu facem nimic.