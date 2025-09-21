Unirea Slobozia - Petrolul 1-0. Ialomițenii au urcat pe loc de play-off - Antena Sport

Formaţia Unirea Slobozia a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Petrolul Ploieşti, într-un meci din etapa a zecea a Ligii 1.

Singurul gol al partidei jucate la Clinceni a fost marcat de Afalna, în minutul 75.

Unirea Slobozia a învins Petrolul, scor 1-0

După acest rezultat, Unirea Slobozia a urcat pe locul 6 în Liga 1, cu 17 puncte. De cealaltă parte, Petrolul se află pe locul 14, cu 6 puncte obținute în primele 10 partide jucate.

Cum au arătat echipele de start:

Unirea Slobozia: Gurău – Dorobanţu, I. Dinu, Antoche, A. Dragu – Vl. Pop (Coadă ’70), Hamdiji, Purece (Jeno ’63) – Afalna (Safronov ’84), R. Espinoza (Said ’63), P. Dulcea (Bărbuţ ’63).