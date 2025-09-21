Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Unirea Slobozia - Petrolul 1-0. Ialomițenii au urcat pe loc de play-off - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Unirea Slobozia – Petrolul 1-0. Ialomițenii au urcat pe loc de play-off

Unirea Slobozia – Petrolul 1-0. Ialomițenii au urcat pe loc de play-off

Alex Ioniță Publicat: 21 septembrie 2025, 18:11

Comentarii
Unirea Slobozia – Petrolul 1-0. Ialomițenii au urcat pe loc de play-off

Sport Pictures

Formaţia Unirea Slobozia a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Petrolul Ploieşti, într-un meci din etapa a zecea a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Singurul gol al partidei jucate la Clinceni a fost marcat de Afalna, în minutul 75.

Unirea Slobozia a învins Petrolul, scor 1-0

După acest rezultat, Unirea Slobozia a urcat pe locul 6 în Liga 1, cu 17 puncte. De cealaltă parte, Petrolul se află pe locul 14, cu 6 puncte obținute în primele 10 partide jucate.

Cum au arătat echipele de start:

Unirea Slobozia: Gurău – Dorobanţu, I. Dinu, Antoche, A. Dragu – Vl. Pop (Coadă ’70), Hamdiji, Purece (Jeno ’63) – Afalna (Safronov ’84), R. Espinoza (Said ’63), P. Dulcea (Bărbuţ ’63).

Reclamă
Reclamă

Petrolul Ploieşti: Bălbărău – Ricardinho (Soares ’74), Papp, Roche, Sălceanu – Doukansy (Botogan ’73), Dongmo, Jyry (Chică-Roşă ‘79) – Ludewig (Tolea ’10, Ferreira ‘79), Doumtsios, G. Grozav.

Cartonaşe galbene: Pop ’40 / Papp ’43, Tolea ’61, Soares ‘90

Arbitri: Szabolcs Kovacs – Radu Adrian Ghinguleac, Adrian Vornicu – Vlad Baban

Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individulFrații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
Reclamă

Arbitri VAR: Sorin Costreie, Bogdan Dumitrache

Observator: Nicolae Marodin

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Observator
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie”
Fanatik.ro
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie”
20:15
CFR Cluj – UTA Arad 1-1. Ardelenii continuă seria de coșmar din Liga 1
20:06
Kurt Zouma a debutat în Liga 1! Francezul de 10 milioane de euro, introdus în CFR Cluj – UTA
19:59
VIDEOTondela – Estrela 0-0. Ianis Stoica a jucat 63 de minute
19:54
VideoJurnal Antena Sport | Mare e viteza!
19:51
VideoJurnal Antena Sport | Stai, că te prind
19:18
Rapid – Hermannstadt LIVE TEXT (21:00). Giuleștenii se pot apropia la 1 punct de lider. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici” 2 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 3 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 4 Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea” 5 Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion” 6 VIDEODani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca