Unirea Slobozia - Petrolul 1-0. Ialomițenii au urcat pe loc de play-off - Antena Sport

Formaţia Unirea Slobozia a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Petrolul Ploieşti, într-un meci din etapa a zecea a Ligii 1.
Singurul gol al partidei jucate la Clinceni a fost marcat de Afalna, în minutul 75.
Unirea Slobozia a învins Petrolul, scor 1-0
După acest rezultat, Unirea Slobozia a urcat pe locul 6 în Liga 1, cu 17 puncte. De cealaltă parte, Petrolul se află pe locul 14, cu 6 puncte obținute în primele 10 partide jucate.
Cum au arătat echipele de start:
Unirea Slobozia: Gurău – Dorobanţu, I. Dinu, Antoche, A. Dragu – Vl. Pop (Coadă ’70), Hamdiji, Purece (Jeno ’63) – Afalna (Safronov ’84), R. Espinoza (Said ’63), P. Dulcea (Bărbuţ ’63).
Petrolul Ploieşti: Bălbărău – Ricardinho (Soares ’74), Papp, Roche, Sălceanu – Doukansy (Botogan ’73), Dongmo, Jyry (Chică-Roşă ‘79) – Ludewig (Tolea ’10, Ferreira ‘79), Doumtsios, G. Grozav.
Cartonaşe galbene: Pop ’40 / Papp ’43, Tolea ’61, Soares ‘90
Arbitri: Szabolcs Kovacs – Radu Adrian Ghinguleac, Adrian Vornicu – Vlad Baban
Arbitri VAR: Sorin Costreie, Bogdan Dumitrache
Observator: Nicolae Marodin
- CFR Cluj – UTA Arad 1-1. Ardelenii continuă seria de coșmar din Liga 1
- Kurt Zouma a debutat în Liga 1! Francezul de 10 milioane de euro, introdus în CFR Cluj – UTA
- Rapid – Hermannstadt LIVE TEXT (21:00). Giuleștenii se pot apropia la 1 punct de lider. Echipele de start
- Paul Papp, la pământ după ce Petrolul a pierdut un nou meci în Liga 1: „Îmi vine să plâng”
- Iosif Rotariu, dat pe spate de un jucător din Liga 1: “E cel mai în formă”