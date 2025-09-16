Petrolul a anunțat despărțirea de Liviu Ciobotariu! Eșecul cu Dinamo, fatal - Antena Sport

Petrolul Ploiești a luat o decizie în ceea ce privește viitorul antrenorului Liviu Ciobotariu. După eșecul dureros suferit pe teren propriu cu Dinamo, cele două părți au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul în vârstă de 54 de ani fusese instalat pe banca „găzarilor” la începutul lunii iunie, însă rezultatele din actualul sezon al Ligii 1 nu au fost de partea sa.

Liviu Ciobotariu, capăt de drum la Petrolul

După 10 meciuri pe banca celor de la Petrolul Ploiești, Liviu Ciobotariu a fost înlăturat, ca urmare a rezultatelor slabe înregistrate în acest sezon. Echipa s-a calificat în grupele Cupei României, dar a înregistrat o singură victorie în campionat, scor 3-0 cu Metaloglobus.

Imediat după meciul cu Dinamo, tehnicianul român a mers să discute cu suporterii și a anunțat apoi că va avea o ședință cu cei din club, pentru a vedea care este soluția cea mai bună pentru viitorul echipei.

„FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale.