Petrolul a anunțat despărțirea de Liviu Ciobotariu! Eșecul cu Dinamo, fatal - Antena Sport

Petrolul a anunțat despărțirea de Liviu Ciobotariu! Eșecul cu Dinamo, fatal

Daniel Işvanca Publicat: 16 septembrie 2025, 16:44

Liviu Ciobotariu, Petrolul / SPORT PICTURES

Petrolul Ploiești a luat o decizie în ceea ce privește viitorul antrenorului Liviu Ciobotariu. După eșecul dureros suferit pe teren propriu cu Dinamo, cele două părți au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.

Antrenorul în vârstă de 54 de ani fusese instalat pe banca „găzarilor” la începutul lunii iunie, însă rezultatele din actualul sezon al Ligii 1 nu au fost de partea sa.

Liviu Ciobotariu, capăt de drum la Petrolul

După 10 meciuri pe banca celor de la Petrolul Ploiești, Liviu Ciobotariu a fost înlăturat, ca urmare a rezultatelor slabe înregistrate în acest sezon. Echipa s-a calificat în grupele Cupei României, dar a înregistrat o singură victorie în campionat, scor 3-0 cu Metaloglobus.

Imediat după meciul cu Dinamo, tehnicianul român a mers să discute cu suporterii și a anunțat apoi că va avea o ședință cu cei din club, pentru a vedea care este soluția cea mai bună pentru viitorul echipei.

„FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale.

Numit în funcția de antrenor principal al echipei noastre în această vară, Ciobotariu i-a condus pe „lupi” în primele 9 etape ale ediției curente de campionat, dar, din păcate, rezultatele nu au fost cele așteptate. Cu un parcurs în care s-au regăsit cinci înfrângeri, trei remize și o singură victorie, Petrolul ocupă, momentan, poziția a 14-a în Superliga.
Mulțumim, Liviu Ciobotariu și mult succes în continuare!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

 

