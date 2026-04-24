Viviana Moraru Publicat: 24 aprilie 2026, 23:18

Paul Papp și-a recunoscut gafa, după FCSB – Petrolul 3-1: Goluri făcute cadou, unul din partea mea”

Paul Papp, în FCSB - Petrolul 3-1/ Sport Pictures

Paul Papp a oferit prima reacție, după ce FCSB a învins-o cu 3-1 pe Petrolul, în etapa a șasea de play-out. Fundașul „lupilor” și-a recunoscut greșeala la golul secund al campioanei, marcat de Octavian Popescu.

Paul Papp a mai declarat că Petrolul a prestat un joc foarte modest împotriva FCSB-ului, pe Arena Națională. Acesta a subliniat că roș-albaștrii au dominat la toate capitolele.

„Cred că am făcut un joc foarte slab. FCSB a speculat spațiile dintre linii și cred că asta a fost istoria meciului. Nu cred că am multe de comentat, ne-au dominat la toate capitolele și a fost o zi mai proastă pentru noi.

Am spus mai devreme, ne-au dominat la toate capitolele. Două goluri cadou, unul și din partea mea. Îmi cer scuze colegilor, trebuie să fiu bărbat. Săptămâna viitoare ne așteaptă un meci cu UTA Arad și trebuie să uităm acest meci cât mai repede”, a declarat Paul Papp, conform primasport.ro, după FCSB – Petrolul 3-1.

De asemenea, Paul Papp a vorbit și despre lupta pentru evitarea retrogradării. Fundașul a transmis că „lupii” vor lupta până la capăt pentru salvare.

„În zona roșie a clasamentului suntem de la început, de atunci jucăm sub presiune. Veneam după trei etape în care am făcut jocuri bune, foarte bune, dar uite că vine și o etapă mai proastă. Sper să fie un duș rece pentru noi, să ne trezim. Sunt convins că nu ăștia suntem noi, nu ăsta sunt eu, dar la fotbal se mai întâmplă să ai o zi proastă. Trebuie să fim bărbați și să ne batem până la capăt”, a mai spus Paul Papp.

FCSB – Petrolul 3-1

La primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi, roş-albaştrii au primit penalti în minutul 14, după ce Roche a comis un henţ în propriul careu, respingând cu mâna la şutul lui Creţu. Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Florin Tănase, în minutul 16, şi FCBS conducea la limită. În minutul 28 Octavian Popescu l-a deposedat pe Papp în preajma careului, a pătruns şi a şutat din unghi, la colţul lung, majorând diferenţa de pe tabelă. După alte două minute a marcat Dawa, cu o lovitură de cap, dar reuşita lui a fost anulată pentru o poziţie de ofsaid.

Gazdele au marcat totuşi al treilea gol, în minutul 55, când Florin Tănase a pasat pentru Miculescu, iar acesta i-a trimis lui Olaru, care a înscris. Miculescu a fost aproape de gol, în minutul 64, când Bălbărău a respins in extremis. În cele din urmă ploieştenii au înscris, în minutul 90, prin Aimbetov şi FCSB – Petrolul s-a terminat 3-1.

Bucureştenii sunt lideri în play-out, cu 36 de puncte, urmaţi de UTA (31 de puncte) şi FC Botoşani (30 de puncte), ambele însă cu un meci mai puţin. Petrolul e pe loc de baraj, al şaptelea, cu 23 de puncte.

