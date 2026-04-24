Paul Papp și-a recunoscut gafa, după FCSB – Petrolul 3-1: „Goluri făcute cadou, unul din partea mea”

Paul Papp a oferit prima reacție, după ce FCSB a învins-o cu 3-1 pe Petrolul, în etapa a șasea de play-out. Fundașul „lupilor” și-a recunoscut greșeala la golul secund al campioanei, marcat de Octavian Popescu.

Paul Papp a mai declarat că Petrolul a prestat un joc foarte modest împotriva FCSB-ului, pe Arena Națională. Acesta a subliniat că roș-albaștrii au dominat la toate capitolele.

Paul Papp, la pământ după FCSB – Petrolul 3-1

„Cred că am făcut un joc foarte slab. FCSB a speculat spațiile dintre linii și cred că asta a fost istoria meciului. Nu cred că am multe de comentat, ne-au dominat la toate capitolele și a fost o zi mai proastă pentru noi.

Am spus mai devreme, ne-au dominat la toate capitolele. Două goluri cadou, unul și din partea mea. Îmi cer scuze colegilor, trebuie să fiu bărbat. Săptămâna viitoare ne așteaptă un meci cu UTA Arad și trebuie să uităm acest meci cât mai repede”, a declarat Paul Papp, conform primasport.ro, după FCSB – Petrolul 3-1.

De asemenea, Paul Papp a vorbit și despre lupta pentru evitarea retrogradării. Fundașul a transmis că „lupii” vor lupta până la capăt pentru salvare.