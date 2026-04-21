Home | Fotbal | Liga 1 | Pe cine vrea Gigi Becali la meciul de baraj pentru Conference League: “Mă interesează să mă calific”

Radu Constantin Publicat: 21 aprilie 2026, 10:49

Comentarii
Gigi Becali / Antena Sport

FCSB a ratat accederea în play-off la finalul sezonului regulat și joacă în play-out.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă a ratat play-off-ul și nu dispune nici de Cupa României, campioana en-titre poate să ajungă la finalul actualei stagiuni în Europa. FCSB trebuie să se claseze pe una dintre primele două poziții la finele play-out-ului, să joace baraj cu concurenta, apoi cu locul 3 din play-off.

Gigi Becali ar vrea să joace cu Dinamo sau Rapid la baraj, în contextul în care FC Argeș nu va avea drept să joace în Europa.

“(n.r: despre cine vrea la baraj) MM zicea că nu vrea Dinamo şi Rapid, dar eu vreau Dinamo şi Rapid (n.r: Argeş nu are licenţa) Deci nu are cine decât Dinamo sau Rapid. CFR nu cred că o să fie pe locul 4.

Pe mine mă interesează să mă calific, nu contează cu cine joci. Aş vrea mai mult cu Dinamo. Rapid parcă e mai periculoasă, are nişte jucători. Dinamo… parcă a terminat Kopic benzina (n.r. râde) Nu ştiu ce făcea el acolo, dar a terminat-o”, a declarat Becali, la Prima Sport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
11:46

11:39

11:29

11:15

10:08

10:02

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
