Pe cine vrea Gigi Becali la meciul de baraj pentru Conference League: “Mă interesează să mă calific”

FCSB a ratat accederea în play-off la finalul sezonului regulat și joacă în play-out.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă a ratat play-off-ul și nu dispune nici de Cupa României, campioana en-titre poate să ajungă la finalul actualei stagiuni în Europa. FCSB trebuie să se claseze pe una dintre primele două poziții la finele play-out-ului, să joace baraj cu concurenta, apoi cu locul 3 din play-off.

Gigi Becali ar vrea să joace cu Dinamo sau Rapid la baraj, în contextul în care FC Argeș nu va avea drept să joace în Europa.

“(n.r: despre cine vrea la baraj) MM zicea că nu vrea Dinamo şi Rapid, dar eu vreau Dinamo şi Rapid (n.r: Argeş nu are licenţa) Deci nu are cine decât Dinamo sau Rapid. CFR nu cred că o să fie pe locul 4.

Pe mine mă interesează să mă calific, nu contează cu cine joci. Aş vrea mai mult cu Dinamo. Rapid parcă e mai periculoasă, are nişte jucători. Dinamo… parcă a terminat Kopic benzina (n.r. râde) Nu ştiu ce făcea el acolo, dar a terminat-o”, a declarat Becali, la Prima Sport.