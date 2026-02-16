"Arbitrii să se trezească naiba o dată". Valeriu Iftime a răbufnit după ultimele teorii ale conspirației apărute - Antena Sport

Închide meniul
"Arbitrii să se trezească naiba o dată". Valeriu Iftime a răbufnit după ultimele teorii ale conspirației apărute

Home | Fotbal | Liga 1 | "Arbitrii să se trezească naiba o dată". Valeriu Iftime a răbufnit după ultimele teorii ale conspirației apărute

“Arbitrii să se trezească naiba o dată”. Valeriu Iftime a răbufnit după ultimele teorii ale conspirației apărute

Andrei Nicolae Publicat: 16 februarie 2026, 18:04

Arbitrii să se trezească naiba o dată. Valeriu Iftime a răbufnit după ultimele teorii ale conspirației apărute

Valeriu Iftime, în timpul unui interviu / Antena Sport

Valeriu Iftime a comentat recent ce s-a întâmplat în ultima perioadă în Liga 1, referindu-se la faza controversată de la Petrolul – FC Argeș, dar și la cea de la la UTA – FC Botoșani. Patronul echipei conduse din teren de Leo Grozavu refuză să creadă că există jocuri de culise care să o avantajeze pe FCSB să intre în play-off și este de părere că totul este cauzat de mediocritatea arbitrilor.

Liga 1 a fost marcată în ultima perioadă de teorii ale conspirației care spun că anumite echipe aflate în prezent în Top 6 trebuie să fie înlăturate din acea zonă pentru a le face lor celor de la FCSB. Printre echipele vizate s-a numărat și FC Botoșani, însă Valeriu Ifitme nu este de părere că cineva dorește ca echipa sa să nu ajungă în play-off.

Valeriu Iftime nu crede că Liga 1 e marcată de blaturi

Recent, patronul moldovenilor a discutat atât în mare atât despre gafa imensă comisă de Radu Petrescu la Petrolul – FC Argeș, cât și despre decizia lui George Găman de a anula după consultarea VAR un penalty dat inițial echipei sale la partida cu UTA. Deși ambele echipe care se luptă pentru play-off au pierdut puncte importante, Iftime nu crede că cineva lucrează “de sus” ca FCSB să ajungă în primele șase.

Nu mă interesează pe mine că Gigi Becali și FCSB au nevoie disperată de nouă puncte din ultimele trei meciuri pentru că eu sunt în continuare la mâna mea. Însă, trebuie să bat neapărat pe U Cluj și îmi mai trebuie apoi încă două puncte. Dar, trebuie și ca arbitrii să se trezească naiba o dată.

Vreau să cred că este vorba de mediocritate, asta cred eu, și că nu sunt adevărate zvonurile care circulă prin fotbalul românesc…că se lucrează ca FC Argeș și FC Botoșani să fie out din play-off. Nu vreau să cred așa ceva.

Stopați mediocritatea din arbitraj, pentru că eu asta vreau să cred că este, și nu vreau să dau crezare zvonurilor că Argeșul și FC Botoșani trebuie să iasă din play-off“, a spus patronul moldovenilor, potrivit prosport.ro.

În acest moment, FC Botoșani e pe locul 6 în Liga 1, cu 42 de puncte, iar în ultimele trei etape din sezonul regular le va întâlni pe “U” Cluj, Hermannstadt și Petrolul.

