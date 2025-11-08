Petrolul - Oţelul 0-0. Gazdele rămân cu cel mai slab atac din Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Petrolul - Oţelul 0-0. Gazdele rămân cu cel mai slab atac din Liga 1

Petrolul – Oţelul 0-0. Gazdele rămân cu cel mai slab atac din Liga 1

Petrolul – Oţelul 0-0. Gazdele rămân cu cel mai slab atac din Liga 1

Publicat: 8 noiembrie 2025, 16:40

Comentarii
Petrolul – Oţelul 0-0. Gazdele rămân cu cel mai slab atac din Liga 1

Imagine din meciul Petrolul - Oţelul 0-0 / Sport Pictures

Formaţia Petrolul Ploieşti a remizat, sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1.

Echipa antrenată de Eugen Neagoe a rămas formaţia din Liga 1 cu cel mai slab atac. Petrolul a marcat doar 7 goluri în 16 meciuri. Ea ocupă locul 12 în Liga 1. Oţelul e pe 7, cu 23 de puncte.

Petrolul – Oţelul 0-0

Cele două echipe au evoluat în următoarele formule:

Petrolul: Krell – Guilherme (Dumitriu ’81), Onguene, Roche – Ricardinho (Hanca ’24), Doukansy (Mateiu ’46), Dongmo, Sălceanu (Botogan ’81) – Jyry, Chică Roşă, Grozav. Antrenor: Eugen Neagoe

Oţelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, P. Iacob (M. Lopes ’46), Conrado – D. Sandu (Bordun ’46), Fernandes (Chira ’90), Ferreira, Andrezinho (Ciobanu ’81) – Dos Santos, Araujo. Antrenor: Laszlo Balint

Cartonaşe galbene: Onguene ’85, Hanca ’90+2 / Bordun ’55, Araujo ‘57

Arbitri: George Vidican – Alexandru Ioan Corb, Alexandru Filip – Cătălin Buşi

Camera VAR: Ionuţ Coza, Radu Ghinguleac

Observatori: Adrian Comănescu, Paul Cazan

