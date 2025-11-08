Petrolul - Oţelul 0-0. Gazdele rămân cu cel mai slab atac din Liga 1 - Antena Sport

Formaţia Petrolul Ploieşti a remizat, sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1.
Echipa antrenată de Eugen Neagoe a rămas formaţia din Liga 1 cu cel mai slab atac. Petrolul a marcat doar 7 goluri în 16 meciuri. Ea ocupă locul 12 în Liga 1. Oţelul e pe 7, cu 23 de puncte.
Petrolul – Oţelul 0-0
Cele două echipe au evoluat în următoarele formule:
Petrolul: Krell – Guilherme (Dumitriu ’81), Onguene, Roche – Ricardinho (Hanca ’24), Doukansy (Mateiu ’46), Dongmo, Sălceanu (Botogan ’81) – Jyry, Chică Roşă, Grozav. Antrenor: Eugen Neagoe
Oţelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, P. Iacob (M. Lopes ’46), Conrado – D. Sandu (Bordun ’46), Fernandes (Chira ’90), Ferreira, Andrezinho (Ciobanu ’81) – Dos Santos, Araujo. Antrenor: Laszlo Balint
Cartonaşe galbene: Onguene ’85, Hanca ’90+2 / Bordun ’55, Araujo ‘57
Arbitri: George Vidican – Alexandru Ioan Corb, Alexandru Filip – Cătălin Buşi
Camera VAR: Ionuţ Coza, Radu Ghinguleac
Observatori: Adrian Comănescu, Paul Cazan
