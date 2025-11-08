Petrolul - Oţelul 0-0. Gazdele rămân cu cel mai slab atac din Liga 1 - Antena Sport

VIDEO Eliza Samara – Yubin Shin 0-4. Românca s-a oprit în sferturi la WTT Champions Frankfurt

“Marele coşmar al lui Vinicius”. Andrei Raţiu, lăudat de spanioli înainte de Rayo Vallecano – Real Madrid

Video Legendele Stelei 86′ l-au condus pe ultimul drum pe Emeric Ienei. O bucată de gazon din Ghencea, depusă pe mormânt

Video Oscar Piastri a abandonat în cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei! Dezastru pentru pilotul McLaren

LIVE VIDEO Cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei e ACUM. Lando Norris e lider. Piastri a abandonat

Dinamo – Csikszereda LIVE TEXT (17:30). “Câinii” lui Kopic pot urca pe podium, cu o victorie. Echipele de start

1

Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape

2

Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii”

3

Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1

4

Foto Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor

5

“Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență

6

Costel Gâlcă, vești proaste înaintea meciului cu FC Argeș: „Nu poate reveni”