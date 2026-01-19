Petrolul - Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Oltenii vor să revină pe primul loc - Antena Sport

Închide meniul
Petrolul – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Oltenii vor să revină pe primul loc

Andrei Nicolae Publicat: 19 ianuarie 2026, 12:36

Jucătorii de la Petrolul și Universitatea Craiova, în timpul meciului direct / Sport Pictures

Petrolul și Universitatea Craiova se întâlnesc în această seară în ultimul meci al rundei cu numărul 22 din Liga 1. Ploieștenii caută să iasă din zona “roșie” a clasamentului, în timp ce oltenii vor să își recapete locul de lider preluat de Rapid după victoria cu Metaloglobus.

Partida dintre Petrolul și Universitatea Craiova va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Petrolul și Universitatea Craiova sunt ultimele echipe din Liga 1 care revin în scenă după pauza de iarnă. Petrolul, de o parte, nu a mai câștigat un meci de trei etape, iar ultimul său rezultat a fost egalul cu Hermannstadt. Universitatea Craiova, de cealaltă parte, are trei victorii în ultimele cinci meciuri, iar în ultimul meci disputat înainte de pauza de iarnă a defilat contra Csikszeredei, scor 5-0.

Oltenii sunt pe locul 3, cu 40 de puncte, dar pot reveni pe primul loc cu o victorie. Petrolul e pe poziția 13, cu 20 de puncte, fiind pe primul loc care duce la baraj în acest moment. Cu cel puțin un egal, ar scăpa preț de o etapă de acea zonă “roșie”.

În tur, Craiova s-a impus cu 2-0 pe Ion Oblemenco, iar cele două s-au mai înfruntat și în Cupa României, unde tot oltenii au avut câștig de cauză, scor 4-0.

Echipele probabile la Petrolul – Universitatea Craiova

Petrolul Ploiești: Krell – Ricardinho, Papp, Guilherme, Rodrigues – Dongmo, Jyry, Dulca – V. Gheorghe, Chică-Roșă, Grozav

Antrenor: Eugen Neagoe

Universitatea Craiova: Isenko – Stevanovic, Screciu, Romanchuk – Mora, Matei, Mekvabishvili, Cicâldău, Ștefan – Baiaram, Nsimba

Antrenor: Filipe Coelho

