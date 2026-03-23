Home | Fotbal | Liga 1 | Pierdere importantă la FCSB. Pe ce jucător nu se va putea baza Mirel Rădoi

Pierdere importantă la FCSB. Pe ce jucător nu se va putea baza Mirel Rădoi

Viviana Moraru Publicat: 23 martie 2026, 14:01

Comentarii
Pierdere importantă la FCSB. Pe ce jucător nu se va putea baza Mirel Rădoi

Mirel Rădoi, în timpul unui meci - Sport Pictures

Mirel Rădoi a primit o veste proastă la FCSB, în pauza internaţională. Antrenorul nu se va putea baza pe Joao Paulo, jucător convocat în naţionala Capului Verde.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Joao Paulo va disputa alături de naţionala sa un amical cu Finlanda, pe 30 martie. Meciul se va disputa în Noua Zeelandă.

Pierdere importantă pentru Mirel Rădoi la FCSB

FCSB va disputa primul meci după pauză pe 3 aprilie, de la ora 20:30, cu Botoşani. Dat fiind faptul că Joao Paulo va disputa amicalul cu naţionala Capului Verde pe 30 martie, acesta se va întoarce mai târziu la Bucureşti.

Mirel Rădoi nu se va putea baza pe serviciile mijlocaşului transferat în iarnă de FCSB, notează spotmedia.ro. Joao Paulo nu va face deplasarea alături de campioana în Moldova, pentru duelul cu Botoşani.

Joao Paulo a fost titularizat de Mirel Rădoi pe postul de fundaş stânga în duelul din ultima etapă, câştigat cu UTA, scor 1-0. În total, la FCSB, mijlocaşul de 27 de ani a bifat nouă meciuri, fără să marcheze vreun gol.

Reclamă
Reclamă

Joao Paolo urmează să participe alături de naţionala sa şi la World Cup 2026. Echipa din Capul Verde face parte din Grupa H, alături de Spania, Arabia Saudită şi Uruguay.

FCSB este lider în play-out, cu 27 de puncte. În primele două runde, campioana a remizat cu Metaloglobus, scor 0-0, şi a învins-o pe UTA, scor 1-0. Roş-albaştrii au ca obiectiv câştigarea play-out-ului, în vederea disputării barajului de Conference League.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Observator
Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni
Fanatik.ro
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
14:39

14:26

14:19

14:19

13:58

13:51

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
