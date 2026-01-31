Pleacă Mario Tudose de la FC Argeș? Răspunsul fotbalistului, după 0-1 cu UTA: „Cam atât” - Antena Sport

FC Argeș a suferit un eșec la Mioveni în duelul cu UTA, iar piteștenii tremură pentru prezența în play-off, lupta pentru clasarea în primele șase fiind una nebună în Liga 1.

După fluierul final, Mario Tudose a vorbit despre meci, dar a lămurit și problema privind viitorul său la gruparea antrenată în prezent de Bogdan Andone.

Mario Tudose și-a anunțat viitorul

Curtat în vară de Rapid București și FCSB, Mario Tudose va continua cel puțin până la finalul acestui sezon la FC Argeș. Stoperul român a vorbit despre viitorul său imediat după partida pierdută cu UTA.

Acesta a transmis că din informațiile pe care le care, nu au existat oferte oficiale la adresa sa. Mai mult decât atât, Tudose a explicat că abia la vară va decide ce se va întâmpla cu cariera sa.

„(n.r. Rămâi la FC Argeș?) Da. Sincer, nu știu de nicio ofertă oficială, au fost doar niște discuții. Nu cred că a ajuns în această iarnă nicio ofertă oficială. Cred că voi rămâne la Pitești cel puțin până la vară și cam atât”, a declarat Mario Tudose, potrivit digisport.ro.