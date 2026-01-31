Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pleacă Mario Tudose de la FC Argeș? Răspunsul fotbalistului, după 0-1 cu UTA: „Cam atât” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Pleacă Mario Tudose de la FC Argeș? Răspunsul fotbalistului, după 0-1 cu UTA: „Cam atât”

Pleacă Mario Tudose de la FC Argeș? Răspunsul fotbalistului, după 0-1 cu UTA: „Cam atât”

Daniel Işvanca Publicat: 31 ianuarie 2026, 20:55

Comentarii
Pleacă Mario Tudose de la FC Argeș? Răspunsul fotbalistului, după 0-1 cu UTA: Cam atât”

Mario Tudose / SPORT PICTURES

FC Argeș a suferit un eșec la Mioveni în duelul cu UTA, iar piteștenii tremură pentru prezența în play-off, lupta pentru clasarea în primele șase fiind una nebună în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După fluierul final, Mario Tudose a vorbit despre meci, dar a lămurit și problema privind viitorul său la gruparea antrenată în prezent de Bogdan Andone.

Mario Tudose și-a anunțat viitorul

Curtat în vară de Rapid București și FCSB, Mario Tudose va continua cel puțin până la finalul acestui sezon la FC Argeș. Stoperul român a vorbit despre viitorul său imediat după partida pierdută cu UTA.

Acesta a transmis că din informațiile pe care le care, nu au existat oferte oficiale la adresa sa. Mai mult decât atât, Tudose a explicat că abia la vară va decide ce se va întâmpla cu cariera sa.

„(n.r. Rămâi la FC Argeș?) Da. Sincer, nu știu de nicio ofertă oficială, au fost doar niște discuții. Nu cred că a ajuns în această iarnă nicio ofertă oficială. Cred că voi rămâne la Pitești cel puțin până la vară și cam atât”, a declarat Mario Tudose, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Iulian cade secerat la pământ. Filmul tragediei din Botoşani
Observator
Momentul în care Iulian cade secerat la pământ. Filmul tragediei din Botoşani
Câți bani primește pe lună Sandra Izbașa de la statul român. Campioana olimpică prezentă la Power Couple încasează o sumă foarte bună
Fanatik.ro
Câți bani primește pe lună Sandra Izbașa de la statul român. Campioana olimpică prezentă la Power Couple încasează o sumă foarte bună
21:34
Bayern Munchen, al doilea pas greșit la rând în Bundesliga. Bavarezii, doar egal cu nou-promovata Hamburg
21:30
Alverca – Estrela Amadora LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 22:30). Ianis Stoica e titular
21:17
Carlos Alcaraz – Novak Djokovic LIVE TEXT (10:30). Duel istoric în finala de la Australian Open. Cum arată cifrele
21:06
LIVE TEXTRapid – ‘U’ Cluj 0-2. Lovitură de teatru în Giulești! Oaspeții își dublează avantajul
21:04
VideoJurnal Antena Sport | Au ordin să câștige
20:58
VideoJurnal Antena Sport | Scump, dom’le, scump
Vezi toate știrile
1 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 2 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 3 Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 5 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 6 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate