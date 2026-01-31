Adrian Mihalcea surprinde, după FC Argeș - UTA 0-1: „Nu avem obiectiv play-off-ul” - Antena Sport

UTA a obținut un succes important la Mioveni în duelul cu FC Argeș, iar victoria a urcat echipa antrenată de Adrian Mihalcea pe loc de play-off în Liga 1.

Arădenii își continuă sezonul remarcabil în actuala ediție de campionat. Tehnicianul „Bătrânei Doamne” a explicat care este punctul fortei al echipei sale în această stagiune.

Adrian Mihalcea știe unde s-a făcut diferența în FC Argeș – UTA

UTA și-a continuat sezonul excelent în deplasarea de la Mioveni, acolo unde a luat toate cele trei puncte din confruntarea cu FC Argeș. Adrian Mihalcea a vorbit după fluierul final despre diferențele dintre cele două echipe și a repetat obiectivul acestora din acest sezon.

„Sunt 3 puncte contra unei echipe bune. Un meci de luptă, ne așteptam la asta. Am fost mai determinați în duelurile ofensive. De azi încep două săptămâni grele și e bine că am câștigat, după înfrângerea de acasă (n.r. cu Rapid). Noi avem stilul acesta de la începutul campionatului, iar acum e vorba de încredere. Putem face lucrurile mai bine.

Organizarea defensivă și ofensivă face parte din caracterul nostru. Cea mai bună calitate de azi este determinarea. Coman este în formă, dar arătăm ca o echipă și cred că e cel mai important lucru. Vedem cât sacrificiu este. Unitatea de grup ne ajută să nu avem vreo problemă, dacă se întâmplă ceva.