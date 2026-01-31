Adrian Mihalcea surprinde, după FC Argeș - UTA 0-1: „Nu avem obiectiv play-off-ul” - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mihalcea surprinde, după FC Argeș – UTA 0-1: „Nu avem obiectiv play-off-ul”

Daniel Işvanca Publicat: 31 ianuarie 2026, 20:05

Adrian Mihalcea surprinde, după FC Argeș – UTA 0-1: Nu avem obiectiv play-off-ul”

Adrian Mihalcea / SPORT PICTURES

UTA a obținut un succes important la Mioveni în duelul cu FC Argeș, iar victoria a urcat echipa antrenată de Adrian Mihalcea pe loc de play-off în Liga 1.

Arădenii își continuă sezonul remarcabil în actuala ediție de campionat. Tehnicianul „Bătrânei Doamne” a explicat care este punctul fortei al echipei sale în această stagiune.

Adrian Mihalcea știe unde s-a făcut diferența în FC Argeș – UTA

UTA și-a continuat sezonul excelent în deplasarea de la Mioveni, acolo unde a luat toate cele trei puncte din confruntarea cu FC Argeș. Adrian Mihalcea a vorbit după fluierul final despre diferențele dintre cele două echipe și a repetat obiectivul acestora din acest sezon.

„Sunt 3 puncte contra unei echipe bune. Un meci de luptă, ne așteptam la asta. Am fost mai determinați în duelurile ofensive. De azi încep două săptămâni grele și e bine că am câștigat, după înfrângerea de acasă (n.r. cu Rapid). Noi avem stilul acesta de la începutul campionatului, iar acum e vorba de încredere. Putem face lucrurile mai bine.

Organizarea defensivă și ofensivă face parte din caracterul nostru. Cea mai bună calitate de azi este determinarea. Coman este în formă, dar arătăm ca o echipă și cred că e cel mai important lucru. Vedem cât sacrificiu este. Unitatea de grup ne ajută să nu avem vreo problemă, dacă se întâmplă ceva.

Avem o situație cu 6 jucători la limita cartonașelor și trebuie să gestionăm foarte bine asta. Se vede bine clasamentul, nu pot să neg, doar că nu avem obiectiv play-off-ul. Nu e vorba că nu ne dorim. Va fi o muncă până la sfârșit. E foarte greu, mai ales la ce echipe sunt în spate. Trebuie să muncești etapă de etapă, să nu ai sincope cum am avut noi etapa trecută. Trebuie să fim atenți la jucători, să-i ținem cu picioarele pe pământ. În aceste două săptămâni se joacă multe”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit digisport.ro.

