FC Argeş - UTA 0-1. Victorie mare pentru arădeni în lupta pentru un loc de play-off - Antena Sport

UTA a obținut o victorie importantă la Mioveni în fața revelației FC Argeș, succes care a urcat echipa antrenată de Adrian Mihalcea pe loc de play-off.
Arădenii au dat lovitura în repriza a doua a partidei, erou fiind atacantul Marius Coman. Este a zecea victorie a sezonului pentru „Bătrâna Doamnă”.
FC Argeş – UTA 0-1
Final de meci!
Min. 68: GOL! Arădenii deschid scorul prin Marius Coman.
Min. 46: Start în repriza secundă!
Pauză!
Min. 1: Start de meci la Mioveni!
- FC Argeș (4-3-3): Lazar – Tofan, Tudose, Garutti, Sadriu – Rață, Sierra, Blagaic – Micovschi, R. Moldoveanu, Bettaieb. Rezerve: Straton, Oancea, Briceag, Borta, Seto, Rădescu, Emmers, Pîrvu, Brobbey, Manole, Crăciun. Antrenor: Bogdan Andone
- UTA Arad (4-2-3-1): Gorcea – Tutu, Poulolo, Benga, Alomerovic – Sota, Odada – Abdallah, Al. Roman, Costache – M. Coman. Rezerve: Tordai, Iacob, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, L. Mihai, D. Barbu, Taroi, Gojkovic. Antrenor: Adrian Mihalcea
FC Argeş, de cealaltă parte, ocupă locul patru în Liga 1, cu 40 de puncte. Argeşenii au înregistrat două victorii în primele două etape din 2026, 1-0 cu FCSB şi 2-0 cu Metaloglobus.
Meciul tur dintre FC Argeş şi UTA a fost unul spectaculos, încheiat cu scorul de 3-3. Piteştenii au condus cu 3-0, însă arădenii lui Adrian Mihalcea au revenit fabulos şi au obţinut în cele din urmă un punct.
În runda precedentă, UTA a fost învinsă pe teren propriu de Rapid, scor 1-2. Arădenii au condus cu 1-0, însă giuleştenii au întors scorul şi au obţinut cele trei puncte.
