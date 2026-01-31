Jucătorul renegat de Costel Gâlcă pleacă de la Rapid! Anunțul lui Victor Angelescu - Antena Sport

Rapid a cedat mai mulți jucători în această perioadă de mercato, iar giuleștenii sunt la un pas să îl trimită la altă echipă și pe Antoine Baroan, atacantul care nu a mai evoluat în tricoul echipei sale din luna noiembrie. Victor Angelescu a dezvăluit că în proporție de 90%, francezul va pleca în această iarnă.

Antoine Baroan a devenit în noiembrie un jucător renegat la Rapid, iar aventura sa la formația din București este pe cale să se încheie. După ce Costel Gâlcă l-a exclus din lot înaintea meciului cu FC Botoșani de pe data de 8 decembrie, francezul nu a mai jucat niciun minut pentru formația din Giulești.

Baroan, gata să plece de la Rapid

Acum, Baroan este la un pas să plece de la Rapid sub formă de împrumut, iar echipa care îl va lua pe jucătorul de 25 de ani va avea și posibilitatea să îl cumpere definitiv. Anunțul a fost făcut de Victor Angelescu, oficialul alb-vișiniilor, care a dezvăluit înainte de meciul cu “U” Cluj și faptul că echipa nu va mai transfera pe nimeni în această iarnă atât timp cât nu va pleca cineva.

“Pentru Baroan suntem 90% înțeleși și probabil luni semnează cu noua echipă. Este împrumut cu opțiune, pleacă într-un alt campionat.

Dacă se va ivi vreo anumită oportunitate sau avem vreo plecare, doar așa să mai facem un transfer“, a spus președintele giuleștenilor, potrivit digisport.ro.