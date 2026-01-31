Suporterii din Slobozia au răbufnit, iar Dorinel Munteanu a vorbit cu Andrei Prepeliță: "Trebuie să facă asta" - Antena Sport

Dorinel Munteanu a dezvăluit că a vorbit cu Andrei Prepeliță după victoria celor de la Hermannstadt contra Unirii Slobozia, scor 3-2. În timpul meciului de pe “1 Mai”, publicul ialomițean a scandat “demisia, demisia”, referindu-se cel mai probabil la fostul jucător de la FCSB și la Jean Vlădoiu, cei care conduc echipa nou-promovată.

Unirea Slobozia a pierdut al treilea meci la rând și a rămas fără punct în 2026, după ce Hermannstadt s-a impus în deplasarea din Ialomița cu scorul de 3-2. Fanii nou-promovatei nu i-au iertat pe fotbaliști și pe antrenori, cărora le-au scandat “Demisia” sau “Jucători din Serie B, vă rupem picioarele” după ce sibienii au marcat trei goluri în șapte minute în prima repriză.

Dorinel Munteanu, mesaj de susținere pentru Andrei Prepeliță

După meci, Dorinel Munteanu a vorbit atât despre victoria echipei sale, cât și despre furia oamenilor din Slobozia la adresa antrenorilor. Tehnicianul lui Hermannstadt a transmis că a vorbit cu Andrei Prepeliță, cel care pregătește echipa dar care nu are licența PRO, ca să îi transmită un mesaj de susținere.

În viziunea “Neamțului”, situația de la Unirea Slobozia se va schimba odată ce va apărea o victorie.

“Nu cred că pleacă Prepeliță, e din tânara generaţie şi e talentat. În evoluţia unei echipe sunt mulţi factori, nu poţi cataloga un antrenor după un joc sau o retrogradare.