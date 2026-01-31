Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Suporterii din Slobozia au răbufnit, iar Dorinel Munteanu a vorbit cu Andrei Prepeliță: "Trebuie să facă asta" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Suporterii din Slobozia au răbufnit, iar Dorinel Munteanu a vorbit cu Andrei Prepeliță: “Trebuie să facă asta”

Suporterii din Slobozia au răbufnit, iar Dorinel Munteanu a vorbit cu Andrei Prepeliță: “Trebuie să facă asta”

Andrei Nicolae Publicat: 31 ianuarie 2026, 19:06

Comentarii
Suporterii din Slobozia au răbufnit, iar Dorinel Munteanu a vorbit cu Andrei Prepeliță: Trebuie să facă asta

Munteanu și Prepeliță, după un meci / Sport Pictures

Dorinel Munteanu a dezvăluit că a vorbit cu Andrei Prepeliță după victoria celor de la Hermannstadt contra Unirii Slobozia, scor 3-2. În timpul meciului de pe “1 Mai”, publicul ialomițean a scandat “demisia, demisia”, referindu-se cel mai probabil la fostul jucător de la FCSB și la Jean Vlădoiu, cei care conduc echipa nou-promovată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unirea Slobozia a pierdut al treilea meci la rând și a rămas fără punct în 2026, după ce Hermannstadt s-a impus în deplasarea din Ialomița cu scorul de 3-2. Fanii nou-promovatei nu i-au iertat pe fotbaliști și pe antrenori, cărora le-au scandat “Demisia” sau “Jucători din Serie B, vă rupem picioarele” după ce sibienii au marcat trei goluri în șapte minute în prima repriză.

Dorinel Munteanu, mesaj de susținere pentru Andrei Prepeliță

După meci, Dorinel Munteanu a vorbit atât despre victoria echipei sale, cât și despre furia oamenilor din Slobozia la adresa antrenorilor. Tehnicianul lui Hermannstadt a transmis că a vorbit cu Andrei Prepeliță, cel care pregătește echipa dar care nu are licența PRO, ca să îi transmită un mesaj de susținere.

În viziunea “Neamțului”, situația de la Unirea Slobozia se va schimba odată ce va apărea o victorie.

Nu cred că pleacă Prepeliță, e din tânara generaţie şi e talentat. În evoluţia unei echipe sunt mulţi factori, nu poţi cataloga un antrenor după un joc sau o retrogradare.

Reclamă
Reclamă

Sunt factori financiari, mai multe. I-am spus în teren să fie puternic, că fiecare antrenor trece prin astfel de momente. Trebuie să tragă şi sunt convins că conducerea va avea încredere în el că o va scoate.

Dacă va câştiga următorul joc, atitudinea se va schimba“, a spus Dorinel Munteanu, potrivit orangesport.ro.

După meciul de pe Stadionul “1 Mai”, Unirea a rămas pe locul 13, cu 21 de puncte, în timp ce Hermannstadt a rămas și ea pe poziția 15, dar a ajuns la 17 puncte, la două distanță de baraj.

Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga finala masculină de la Australian Open?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Observator
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Ronnie O’Sullivan investeşte în România! Un om de afaceri, întâlnire de cinci stele cu starul din snooker în Berlin. Exclusiv
Fanatik.ro
Ronnie O’Sullivan investeşte în România! Un om de afaceri, întâlnire de cinci stele cu starul din snooker în Berlin. Exclusiv
18:56
FC Argeş – UTA 0-1. Victorie mare pentru arădeni în lupta pentru un loc de play-off
18:32
Rapid – “U” Cluj LIVE TEXT (20:00). Giuleştenii pot trece pe primul loc. Echipele de start. Moruțan este titular
18:27
FCSB poate da lovitura! Jucătorul care i-a spus inițial “nu” lui Becali și-a dat acordul pentru transfer
18:17
Valentin Mihăilă, gol superb în Istanbul Bașakșehir – Rizespor! Românul, printre cei mai buni de pe teren
18:05
Lovitură pentru Real Madrid în cazul Negreira. Joan Laporta jubilează: “I-a închis «ușa în nas»”
17:58
Ciprian Marica nu a ezitat! Cine îl va înlocui pe Denis Drăguș la barajul cu Turcia: „A muncit mult”
Vezi toate știrile
1 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 2 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul 5 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid 6 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate