Antoine Baroan, accidentare horror la debutul la noua echipă. Atacantul împrumutat de Rapid și-a rupt piciorul - Antena Sport

Antoine Baroan a avut parte de un debut groaznic la noua sa echipă, AFS, la care a ajuns după ce a fost cedat sub formă de împrumut de Rapid. Intrat din postura de rezervă pe teren în duelul din Cupa Portugaliei cu Sporting, atacantul francez și-a fracturat piciorul stâng după ce a intrat într-o contră cu atacantul columbian Luis Suarez.

Sezon încheiat pentru Antoine Baroan, fotbalistul împrumutat de Rapid la ultima clasată din Portugalia, AFS. Vârful de 25 de ani plecat sub formă de împrumut din Giulești din cauza unor acte de indisciplină a suferit o accidentare teribilă chiar la primul meci în tricoul noii sale echipe.

Antoine Baroan, fractură la piciorul stâng

Evenimentul nefericit s-a petrecut în minutele adiționale ale partidei din sferturile Cupei Portugaliei dintre Sporting Lisabona și AFS. Intrat pe teren în minutul 56, francezul a intrat prin alunecare la atacantul campioanei en-titre, Luis Suarez și s-a accidentat.

După ce jucătorii și-au dat seama de gravitatea situației au rămas înmărmuriți, în timp ce atacantul suferea pe gazon. Potrivit comunicatului emis de AFS, Baroan și-a fracturat piciorul, însă mai multe detalii se vor afla după controlul medicilor.

Un verdadero drama vivió el colombiano Luis Suárez, cuando en una disputa de balón, su rival Atoine Baroan, francés de 25 años, sufrió fractura de tibia y peroné. La acción fue fortuita sin ninguna intención. Sporting venció 3-2 a AVS en tiempo extra y avanzó a semifinal en Copa… pic.twitter.com/4eDmhf6bU5

— Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) February 6, 2026