Plecare de ultimă oră de la FCSB. Jucătorul a confirmat: "Rămâneți în sufletul meu. Succes, campionilor!" - Antena Sport

A avut loc o plecare de ultimă oră de la FCSB. Jucătorul de 19 ani a confirmat despărţirea, după un singur sezon petrecut la clubul roş-albastru. Dan Spătaru nu a reuşit să îmbrace tricoul roş-albastru în niciun meci şi s-a despărţit de campioana României. Gigi Becali a plătit 30.000 de euro pentru a-l împrumuta de la Kids Tâmpa Braşov, dar tânărul atacant nu a confirmat. A fost trimis înapoi la echipa din Braşov. FCSB nu a activat clauza de 120.000 de euro pentru un transfer definitiv. Plecare de ultimă oră de la FCSB. Dan Spătaru, mesaj de adio pentru jucătorii lui Elias Charalambous „Un an greu din cauza unei accidentări stupide. Acum sunt gata pentru o nouă provocare. Sunt 100% recuperat. Mulțumesc, FCSB, pentru sprijinul oferit cu recuperarea! Ne despărțim, dar rămâneți în sufletul meu. Mi-ar fi plăcut să fi fost campioni împreună. Jucătorii FCSB, o nouă familie. Succes, campionilor!", a scris Dan Spătaru pe reţelele sociale. Gigi Becali anunţase, în iarnă, care este motivul incredibil pentru care se amâna debutul lui Dan Spătaru.

„Dan Spătaru… am zis să-l vedem, să joace. «Stați că vine mama să mă ia, stați că am de luat carnetul, stați că e indigestie». Nici n-am putut să-l văd. Când am zis să-l băgăm, să-l vedem… «Stai că vine mama, trebuie să mă duc până la mama». Te duci la mama sau joci fotbal? El se duce la mama, auzi”, a spus Gigi Becali, în luna decembrie, pentru Fanatik.

Patronul FCSB-ului insistase pentru Dan Spătaru. În momentul în care l-a împrumutat, a câştigat lupta cu Universitatea Craiova şi Dinamo. În prezent, jucătorul este cotat la 50.000 de euro pe Transfermarkt.

FCSB, două meciuri amicale în cantonamentul din Olanda

FCSB va disputa două meciuri amicale în cantonamentul din Olanda. Anunţul a fost făcut pe pagina de Facebook a campioanei. FSCB – csv Apeldoorn va avea loc pe 24 iunie, ar cel cu Almere, pe 28 iunie.

„FCSB va disputa două partide amicale în turneul de pregătire din Țările de Jos. Prima va avea loc luni, 24 iunie, împotriva celor de la csv Apeldoorn, la baza WWNA, din Wenum-Wiesel. Meciul va începe la ora locală 19:00 (20:00 ora României), iar accesul spectatorilor este permis. În a doua partidă, campionii României o vor întâlni pe Almere City FC, din prima ligă a Țărilor de Jos. Meciul este programat pe 28 iunie, începând cu ora locală 16:00 (17:00 ora României), la baza de pregătire a olandezilor și se va disputa fără spectatori”, se arată în comunicatul roş-albaştrilor.