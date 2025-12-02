Plecat de la Hermannstadt, Marius Măldărășanu spune adevărul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB - Antena Sport

Kevin Ciubotaru (21 de ani) este unul dintre fotbaliștii care pot ajunge în iarnă la FCSB. Proaspăt plecat de la echipă, Marius Măldărășanu nu exclude posibilitatea unui astfel de transfer.

„În general cam tot ce a fost de valorificat a plecat. Și dacă s-ar întâmpla asta, am mare încredere în Luca Stancu. Care a jucat foarte bine cu FCSB. Și meciul trecut a făcut un joc bun. A avut una aport când a intrat și la Metaloglobus. Ar putea fi acoperit locul, dar nu poți sta într-un under. Dar ei doi sunt acum underii noștri principali, Kevin Ciubotaru și Luca Stancu.

Nu știu să vă dau detalii de un eventual transfer. Am văzut în ziar, l-am întrebat pe Nico. Acum știți cum e, se mai aruncă pe colo pe colo câte o știre”, a declarat Marius Măldărășanu pentru Fanatik.ro.

Cotat de transfermarkt la 150.000 de euro, Kevin Ciubotaru a avut o evoluţie apreciată la naţionala României. Şi la Hermannstadt, Ciubotaru a avut evoluţii bune: a jucat în acest sezon 16 meciuri și a oferit 1 assist.