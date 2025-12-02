Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Plecat de la Hermannstadt, Marius Măldărășanu spune adevărul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Plecat de la Hermannstadt, Marius Măldărășanu spune adevărul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB

Plecat de la Hermannstadt, Marius Măldărășanu spune adevărul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB

Radu Constantin Publicat: 2 decembrie 2025, 13:34

Comentarii
Plecat de la Hermannstadt, Marius Măldărășanu spune adevărul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB

Kevin Ciubotaru (21 de ani) este unul dintre fotbaliștii care pot ajunge în iarnă la FCSB. Proaspăt plecat de la echipă, Marius Măldărășanu nu exclude posibilitatea unui astfel de transfer.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„În general cam tot ce a fost de valorificat a plecat. Și dacă s-ar întâmpla asta, am mare încredere în Luca Stancu. Care a jucat foarte bine cu FCSB. Și meciul trecut a făcut un joc bun. A avut una aport când a intrat și la Metaloglobus. Ar putea fi acoperit locul, dar nu poți sta într-un under. Dar ei doi sunt acum underii noștri principali, Kevin Ciubotaru și Luca Stancu.

Nu știu să vă dau detalii de un eventual transfer. Am văzut în ziar, l-am întrebat pe Nico. Acum știți cum e, se mai aruncă pe colo pe colo câte o știre”, a declarat Marius Măldărășanu pentru Fanatik.ro.

Cotat de transfermarkt la 150.000 de euro, Kevin Ciubotaru a avut o evoluţie apreciată la naţionala României. Şi la Hermannstadt, Ciubotaru a avut evoluţii bune: a jucat în acest sezon 16 meciuri și a oferit 1 assist.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun
Observator
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun
Marius Măldărășanu, dat afară de la Hermannstadt! Prima reacție a antrenorului: „M-au sunat să o închidem”. Exclusiv
Fanatik.ro
Marius Măldărășanu, dat afară de la Hermannstadt! Prima reacție a antrenorului: „M-au sunat să o închidem”. Exclusiv
13:28
FC Argeş – Rapid LIVE SCORE (19:30), în Cupa României. Cum arată programul zilei
13:09
EXCLUSIVOvidiu Mihăilă a anunţat ce trebuie să “repare” pentru ca România să câştige “finala” cu Ungaria de la Mondial
12:49
Ce se ştie până acum despre transferul lui Louis Munteanu. Iuliu Mureşan a răbufnit: “S-a dat peste cap”
12:09
Final de drum pentru Marius Măldărăşanu. Confirmă că a fost dat afară: “Au zis că vor să o închidem”
11:47
Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Elias Charalambous: “Pleacă pe 2-3 milioane de euro”
11:42
Sorin Cîrţu i-a făcut praf după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0: “O echipă foarte fricoasă”
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A 5 EXCLUSIV„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes” 6 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând