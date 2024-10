„Poate să-și ia adio!” Gigi Becali a făcut praf un jucător de la FCSB și l-a anunțat că nu va mai prinde echipa: „Joacă la mișto” - Antena Sport

Gigi Becali a făcut praf un jucător și i-a anunțat plecarea de la FCSB, după meciul cu Gloria Buzău. Patronul campioanei l-a distrus pe Ionuț Panțîru, jucător pe care l-a schimbat după doar 28 de minute.

Ionuț Panțîru a fost preferat în detrimentul lui Risto Radunovic, care a fost odihnit după victoria cu PAOK. Fundașul român însă a gafat la primul gol marcat de Gloria Buzău și a fost schimbat înainte de pauză.

Gigi Becali avea de gând să-i mărească salariul lui Ionuț Panțîru, însă după evoluția acestuia din meciul cu Gloria Buzău, a revenit asupra deciziei sale. Patronul FCSB-ului a anunțat că fundașul își poate lua adio de la echipa de start a campioanei.

Totodată, Becali a dezvăluit că va folosi aceeași echipă, atât la meciurile din campionat, cât și la cele din Europa League. La duelul cu Gloria Buzău, au fost efectuate nu mai puțin de șapte schimbări în primul 11 al campioanei, față de duelul cu PAOK.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am luminat maxim. Mi-am dat seama ce am, nu eram sigur ce am în curte. Acum știu exact ce am. Cei care se bucură, că vom juca din trei în trei zile meciuri, să-și pună pofta în cui. Vor vedea, știu exact ce trebuie să fac, ce echipă să afișez și în campionat. Mi-am dat seama de jucători, ce poate fiecare, aseară a fost clar. Mi-am dat seama unde trebuie să joace.