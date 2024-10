Un jucător de la FCSB, OUT din primul 11! Gigi Becali a făcut anunțul: „Va juca doar în Europa!” - Antena Sport

„Am avut emoţii, nu mari, dar am avut. Am comentat în timpul meciului. Dacă ai două goluri diferenţă, nu mai ai nevoie. Pasează, pasează, dacă vrei să-l dai şi pe al patrulea, îl dai. A început Olaru, numai pase la ei. Facem tâmpenii. Pasează, că putem să luăm un gol. Am luat golul şi am avut emoţii. De ce? Pentru că nu avem profesionişti. Noi aveam 3-1, o dai la portar, echipa era obosită, după alergi după ea…

(N.r. Despre Octavian Popescu) I-a priit, e foarte bine. Pe mine m-a enervat chestiunea asta, cu jocul, când ai 3-1 şi dai şansă adversarului.

În meciul acesta am văzut ceva…nu trebuie să fiu băiat bun. Am vrut să le dau şansă unor jucători, că-mi pare rău de ei. N-are rost să mai vorbesc, nu mai vreau să spun cine. Panţîru, clar! Îi mărisem contractul, dar le-am zis să nu-l mai bage, face doar prostii. Pierdem punctele din cauza prostiilor„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.