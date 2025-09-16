Premieră în istoria Ligii 1. A debutat un jucător născut într-o țară care se luptă să își obțină independența - Antena Sport

Partida de luni din Liga 1 dintre Hermannstadt și Unirea Slobozia a marcat o premieră absolută în istoria campionatului românesc. Un fotbalist născut în Noua Caledonie a pășit pe gazon și a devenit primul jucător din această țară care evoluează în competiția din România.

Este vorba despre Jekob Jeno, fotbalistul celor de la Unirea Slobozia.

Jekob Jeno a scris istorie în Liga 1

Jucătorul care evoluează pe postul de mijlocaș defensiv a fost introdus de staff-ul ialomițenilor în teren în minutul 77. El a ajuns în Liga 1 după ce a fost adus pe finalul perioadei de mercato de la israelienii de la Beitar Ierusalim, echipa care a și evoluat în România în preliminariile cupelor europene.

Odată cu acest debut, Jeno a devenit primul reprezentant al statului Noua Caledonie, teritoriu dependent francez. Țara în cauză a avut trei tentative de a deveni independentă față de Franța în 2018, 2019 și 2021.

Noua Caledonie este un arhipelag din zona Oceanului Pacific care are 292.639 de locuitori, aproape cât orașul Craiova. În prezent, în Liga 1 există 182 de jucători străini din 64 de țări distincte, potrivit gsp.ro.