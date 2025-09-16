Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Premieră în istoria Ligii 1. A debutat un jucător născut într-o țară care se luptă să își obțină independența - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Premieră în istoria Ligii 1. A debutat un jucător născut într-o țară care se luptă să își obțină independența

Premieră în istoria Ligii 1. A debutat un jucător născut într-o țară care se luptă să își obțină independența

Andrei Nicolae Publicat: 16 septembrie 2025, 19:05

Comentarii
Premieră în istoria Ligii 1. A debutat un jucător născut într-o țară care se luptă să își obțină independența

Jucătorii de la Unirea Slobozia și Hermannstadt, în duel / Sport Pictures

Partida de luni din Liga 1 dintre Hermannstadt și Unirea Slobozia a marcat o premieră absolută în istoria campionatului românesc. Un fotbalist născut în Noua Caledonie a pășit pe gazon și a devenit primul jucător din această țară care evoluează în competiția din România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Jekob Jeno, fotbalistul celor de la Unirea Slobozia.

Jekob Jeno a scris istorie în Liga 1

Jucătorul care evoluează pe postul de mijlocaș defensiv a fost introdus de staff-ul ialomițenilor în teren în minutul 77. El a ajuns în Liga 1 după ce a fost adus pe finalul perioadei de mercato de la israelienii de la Beitar Ierusalim, echipa care a și evoluat în România în preliminariile cupelor europene.

Odată cu acest debut, Jeno a devenit primul reprezentant al statului Noua Caledonie, teritoriu dependent francez. Țara în cauză a avut trei tentative de a deveni independentă față de Franța în 2018, 2019 și 2021.

Noua Caledonie este un arhipelag din zona Oceanului Pacific care are 292.639 de locuitori, aproape cât orașul Craiova. În prezent, în Liga 1 există 182 de jucători străini din 64 de țări distincte, potrivit gsp.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova
Observator
Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
20:05
“Nu va mai avea viață”. Viitor sumbru prevăzut pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev
20:01
Fostul coleg al lui Chivu de la Ajax a vorbit la superlativ despre român, înaintea meciului cu „lăncierii”: „Căpitanul”
19:45
LIVE SCOREAu început primele partide din grupa Ligii Campionilor. Athletic Bilbao – Arsenal, duel tare
19:30
Un dublu campion al României, trecut pe la FCSB, prezentat oficial în Liga a 3-a. Cu ce club a semnat
19:26
Basarab Panduru, impresionat de startul de sezon de la Dinamo
19:19
Josue Homawoo a revenit la stadionul lui Standard Liege după momentele horror prin care a trecut
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit 3 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 4 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter