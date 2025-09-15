Marius Măldărășanu, descumpănit după eșecul cu Slobozia: „Același scenariu îl văd de când sunt aici” - Antena Sport

Hermannstadt a suferit luni al patrulea eșec din actuala ediție a Ligii 1. Formația sibiană a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Unirea Slobozia, la capătul unui meci pe care gazdele l-au controlat.
Contrar cursului jocului, gruparea antrenată de Andrei Prepeliță a reușit să lovească de două ori și să închidă meciul. Rezultatul i-a propulsat pe ialomițeni pe locul 6.
Marius Măldărășanu: „Numai nouă ni se poate întâmpla”
Hermannstadt continuă sezonul catastrofal în Liga 1, după ce a suferit luni un nou eșec pe teren propriu. În cadrul partidei din etapa cu numărul 9, formația pregătită de Marius Măldărășanu a pierdut cu Unirea Slobozia.
Deși a dominat jocul și a irosit peste 20 de ocazii de a marca, gruparea gazdă a primit două goluri și implicit a rămas fără niciun punct din acest duel. La finalul partidei, Marius Măldărășanu a găsit cu greu explicații.
„Este dificil să vorbești la cald. Nici nu vreau să spun cine știe ce lucruri care poate ar dăuna atmosferei. Să nu ai nicio ocazie și să marchezi două goluri, numai nouă ni se poate întâmpla. An de an ne chinuim, același scenariu îl văd de când sunt aici. Să te chinui să duci mingea din poartă în poartă și să nu marchezi și apoi două cornere și primești două goluri.
Am avut 22 de șuturi și 6 pe spațiul porții. Când trec mingirile de apărare, apare Gurău. E multă neșansă. Noi suntem de vină pentru că nu marcăm. Ineficiența își spune cuvântul. Sunt multe goluri primite. Nu ai cum să fi bucuros după o înfrângere. Ca atitudine nu am ce să le reproșez”.
Marius Măldărășanu: „Când nu ai reacție, lucrurile nu sunt în regulă”
„Mi-e greu să înțeleg cât de dur e fotbalul. Asta e realitatea. Te gândești că fotbalul ține cu echipa care joacă fotbal și noi jucăm. Când nu ai reacție, lucrurile nu sunt în regulă. Trebuia să avem mai multe puncte. În fiecare meci avem multe ocazii, dar nu marcăm. Mi-e foarte greu să vorbesc.
Poate am greșit în prima repriză, am forțat lucrurile. Trebuia să avem mai multă răbdare. Ei s-au apărat foarte bine, nu vrea să intre. Ca atutidine nu am ce să le reproșez, când pierzi e clar că trebuie să faci mai mult. Așa ne e dat, să ne chinuim, să suferim an de an. Nu știu dacă se va mai întâmpla ce s-a întâmplat sezonul trecut”, a declarat Marius Măldărășanu, potrivit digisport.ro.
