Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Măldărășanu, descumpănit după eșecul cu Slobozia: „Același scenariu îl văd de când sunt aici” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Măldărășanu, descumpănit după eșecul cu Slobozia: „Același scenariu îl văd de când sunt aici”

Marius Măldărășanu, descumpănit după eșecul cu Slobozia: „Același scenariu îl văd de când sunt aici”

Daniel Işvanca Publicat: 15 septembrie 2025, 20:49

Comentarii
Marius Măldărășanu, descumpănit după eșecul cu Slobozia: Același scenariu îl văd de când sunt aici”

Marius Măldărășanu, antrenor Hermannstadt / SPORT PICTURES

Hermannstadt a suferit luni al patrulea eșec din actuala ediție a Ligii 1. Formația sibiană a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Unirea Slobozia, la capătul unui meci pe care gazdele l-au controlat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Contrar cursului jocului, gruparea antrenată de Andrei Prepeliță a reușit să lovească de două ori și să închidă meciul. Rezultatul i-a propulsat pe ialomițeni pe locul 6.

Marius Măldărășanu: „Numai nouă ni se poate întâmpla”

Hermannstadt continuă sezonul catastrofal în Liga 1, după ce a suferit luni un nou eșec pe teren propriu. În cadrul partidei din etapa cu numărul 9, formația pregătită de Marius Măldărășanu a pierdut cu Unirea Slobozia.

Deși a dominat jocul și a irosit peste 20 de ocazii de a marca, gruparea gazdă a primit două goluri și implicit a rămas fără niciun punct din acest duel. La finalul partidei, Marius Măldărășanu a găsit cu greu explicații.

„Este dificil să vorbești la cald. Nici nu vreau să spun cine știe ce lucruri care poate ar dăuna atmosferei. Să nu ai nicio ocazie și să marchezi două goluri, numai nouă ni se poate întâmpla. An de an ne chinuim, același scenariu îl văd de când sunt aici. Să te chinui să duci mingea din poartă în poartă și să nu marchezi și apoi două cornere și primești două goluri.

Reclamă
Reclamă

Am avut 22 de șuturi și 6 pe spațiul porții. Când trec mingirile de apărare, apare Gurău. E multă neșansă. Noi suntem de vină pentru că nu marcăm. Ineficiența își spune cuvântul. Sunt multe goluri primite. Nu ai cum să fi bucuros după o înfrângere. Ca atitudine nu am ce să le reproșez”.

Marius Măldărășanu: „Când nu ai reacție, lucrurile nu sunt în regulă”

„Mi-e greu să înțeleg cât de dur e fotbalul. Asta e realitatea. Te gândești că fotbalul ține cu echipa care joacă fotbal și noi jucăm. Când nu ai reacție, lucrurile nu sunt în regulă. Trebuia să avem mai multe puncte. În fiecare meci avem multe ocazii, dar nu marcăm. Mi-e foarte greu să vorbesc.

Poate am greșit în prima repriză, am forțat lucrurile. Trebuia să avem mai multă răbdare. Ei s-au apărat foarte bine, nu vrea să intre. Ca atutidine nu am ce să le reproșez, când pierzi e clar că trebuie să faci mai mult. Așa ne e dat, să ne chinuim, să suferim an de an. Nu știu dacă se va mai întâmpla ce s-a întâmplat sezonul trecut”, a declarat Marius Măldărășanu, potrivit digisport.ro.

Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europenePrimarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Gigi Becali, obligat să demoleze una dintre bisericile sale. Pune în pericol 300 de specii
Observator
Gigi Becali, obligat să demoleze una dintre bisericile sale. Pune în pericol 300 de specii
Simona Halep, revenire neașteptată. La ce eveniment uriaș va participa fostul lider WTA
Fanatik.ro
Simona Halep, revenire neașteptată. La ce eveniment uriaș va participa fostul lider WTA
21:45
LIVE TEXTPetrolul – Dinamo 0-1. “Câinii” conduc la pauză
21:45
Mihai Stoica a făcut haz de necaz, după remiza cu Csikszereda: „Ne scapă de baraj”
21:41
Un fost campion din tenis, cuvinte uriaşe pentru Carlos Alcaraz: “Este un miracol! Suntem foarte norocoşi”
21:34
VideoJurnal Antena Sport | Baiaram a jucat şah contra unui campion mondial pe Ion Oblemenco
21:22
UPDATELegends Charity Game LIVE TEXT (22:00). Gică Hagi, rezervă. “Regele” va purta numărul 10
20:40
Samuel Umtiti s-a retras din fotbal: “Am dat totul cu pasiune şi nu regret nimic”
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 UPDATEMirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat 3 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 4 “Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie” 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena