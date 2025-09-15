Marius Măldărășanu, descumpănit după eșecul cu Slobozia: „Același scenariu îl văd de când sunt aici” - Antena Sport

Hermannstadt a suferit luni al patrulea eșec din actuala ediție a Ligii 1. Formația sibiană a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Unirea Slobozia, la capătul unui meci pe care gazdele l-au controlat.

Contrar cursului jocului, gruparea antrenată de Andrei Prepeliță a reușit să lovească de două ori și să închidă meciul. Rezultatul i-a propulsat pe ialomițeni pe locul 6.

Marius Măldărășanu: „Numai nouă ni se poate întâmpla”

Hermannstadt continuă sezonul catastrofal în Liga 1, după ce a suferit luni un nou eșec pe teren propriu. În cadrul partidei din etapa cu numărul 9, formația pregătită de Marius Măldărășanu a pierdut cu Unirea Slobozia.

Deși a dominat jocul și a irosit peste 20 de ocazii de a marca, gruparea gazdă a primit două goluri și implicit a rămas fără niciun punct din acest duel. La finalul partidei, Marius Măldărășanu a găsit cu greu explicații.

„Este dificil să vorbești la cald. Nici nu vreau să spun cine știe ce lucruri care poate ar dăuna atmosferei. Să nu ai nicio ocazie și să marchezi două goluri, numai nouă ni se poate întâmpla. An de an ne chinuim, același scenariu îl văd de când sunt aici. Să te chinui să duci mingea din poartă în poartă și să nu marchezi și apoi două cornere și primești două goluri.