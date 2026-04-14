Presa din Israel anunță următoarea destinație a lui Ofri Arad. Ce echipă îl vrea

Situația lui Ofri Arad la FCSB devine din ce în ce mai complicată, după un start modest în tricoul roș-albastru. Transferat în iarnă din postura de jucător liber, după despărțirea de Kairat Almaty, fotbalistul nu a reușit să se impună în echipă.

Cu doar patru apariții și puțin peste 100 de minute bifate, Arad este departe de așteptările conducerii. Evoluțiile sale au fost criticate inclusiv de Gigi Becali, iar șansele ca acesta să continue la FCSB par, în acest moment, destul de reduse.

În acest context, fostul său club, Maccabi Haifa, monitorizează atent situația și ar lua în calcul o revenire a jucătorului în Israel. Arad a evoluat pentru „verzi” între 2017 și 2023 și rămâne un nume apreciat în cadrul clubului.

Publicațiile din Israel susțin că o întoarcere la Haifa ar putea reprezenta soluția ideală pentru relansarea carierei acestuia: „Un jucător legat de club sufleteşte, Ofri Arad poate fi omul care le lipseşte ‘verzilor’ la mijlocul terenului. Aventura sa europeană s-a complicat, în acest sezon, după transferul la Steaua Bucureşti (n.r. – FCSB). Pentru că, aici, şefii echipei îl tot critică pe Ofri Arad fără motiv. O revenire la Maccabi Haifa va fi un pas înainte pentru jucător“, notează presa israeliană.