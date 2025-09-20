Președintele Oțelului nu se teme de duelul cu Universitatea Craiova: „Îi respectăm, îi felicităm, dar atât” - Antena Sport

Oțelul Galați va primi sâmbătă seară vizita liderului din Liga 1, Universitatea Craiova. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi vine cu un moral excelent pe terenul formației antrenate de Laszlo Balint, fiind la 4 puncte distanță de FC Botoșani și Rapid.

Președintele gălățenilor a vorbit despre confruntarea cu echipa calificată în faza principală a UEFA Conference League, dar a transmis că nu este un meci de care să îi fie frică, ținând cont de forța grupării sale pe teren propriu.

Deplasare grea pentru Craiova la Galați? Ce spune Cristi Munteanu

Universitatea Craiova nu a reușit să se impună în sezonul precedent la Galați, dar acum formația lui Mirel Rădoi se află într-o formă de zile mare. Oltenii au câștigat 7 dintre cele 9 meciuri disputate și nu au pierdut niciunul în acest sezon.

Cristi Munteanu, președintele celor de la Oțelul, a vorbit despre confruntarea cu liderul din Liga 1, însă a transmis că nu este impresionat de parcursul „leilor” din Bănie de până acum.

„Pot să spun că nu văd cu teamă venirea liderului la Galați. Avem un lot de jucători buni. Nu avem încă o echipă, dar să nu uităm totuși că noi în vară am adus 17-18 jucători, ne-au plecat tot atâția. Avem jucători de valoare, dar încă nu suntem omogeni.