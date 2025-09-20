Președintele Oțelului nu se teme de duelul cu Universitatea Craiova: „Îi respectăm, îi felicităm, dar atât” - Antena Sport

Oțelul Galați va primi sâmbătă seară vizita liderului din Liga 1, Universitatea Craiova. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi vine cu un moral excelent pe terenul formației antrenate de Laszlo Balint, fiind la 4 puncte distanță de FC Botoșani și Rapid.
Președintele gălățenilor a vorbit despre confruntarea cu echipa calificată în faza principală a UEFA Conference League, dar a transmis că nu este un meci de care să îi fie frică, ținând cont de forța grupării sale pe teren propriu.
Deplasare grea pentru Craiova la Galați? Ce spune Cristi Munteanu
Universitatea Craiova nu a reușit să se impună în sezonul precedent la Galați, dar acum formația lui Mirel Rădoi se află într-o formă de zile mare. Oltenii au câștigat 7 dintre cele 9 meciuri disputate și nu au pierdut niciunul în acest sezon.
Cristi Munteanu, președintele celor de la Oțelul, a vorbit despre confruntarea cu liderul din Liga 1, însă a transmis că nu este impresionat de parcursul „leilor” din Bănie de până acum.
„Pot să spun că nu văd cu teamă venirea liderului la Galați. Avem un lot de jucători buni. Nu avem încă o echipă, dar să nu uităm totuși că noi în vară am adus 17-18 jucători, ne-au plecat tot atâția. Avem jucători de valoare, dar încă nu suntem omogeni.
Craiova va avea un meci foarte dificil la noi acasă, mai ales că le suntem datori fanilor noștri după eșecul cu FC Botoșani din etapa trecută, când trebuia să câștigăm după cum s-a desfășurat meciul. Va fi un meci spectaculos și am încredere că băieții noștri vor face tot ce pot pentru a lua 3 puncte”.
Cristi Munteanu: „Nu ne temem de ei”
„Forța noastră este dată și de public. La Galați, publicul este incredibil și contribuie la punctele pe care le avem în clasament. Suntem încrezători. Respectăm Craiova, este liderul campionatului, îi felicităm că s-au calificat în Conference și aduc puncte României, dar atât.
Nu ne temem de ei. Teles este un jucător care la noi și-a făcut un nume în fotbalul românesc. Și-a făcut treaba cu vârf și îndesat la noi, este un jucător extraordinar, cu o capacitate de efort în primii 3 din România. L-am înlocuit cu Joao Paulo, care este aproape să joace la Mondial. Este la fel de bun, de energic și de puternic și va fi un duel interesant între ei. Laszlo Balint este ok, vine după operația avută la menisc. Este optimist și el”, a spus Cristi Munteanu, potrivit fanatik.ro.
