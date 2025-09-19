Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Oțelul - Universitatea Craiova: "Nu va fi deloc uşor" - Antena Sport

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei din deplasare cu Oţelul Galaţi, că locul întâi ocupat în clasamentul Superligii de formaţia sa reprezintă o motivaţie în plus pentru adversari.

“Nu va fi deloc uşor la Galaţi, cum de altfel nu va fi niciun meci uşor de acum încolo. Pentru că fiecare adversar, indiferent că vom juca acasă sau în deplasare, îşi va dori punct sau puncte cu noi datorită faptului că suntem pe prima poziţie în clasament. E o motivaţie şi o ambiţie în plus pentru adversari. O cunoaştem pe Oţelul, o echipă mult schimbată în bine faţă de sezonul trecut. Are un antrenor excelent, am fost colegi la cursul pentru licenţa Pro, ştiu că analizează adversarul până la ultimul detaliu. Oţelul este o echipă destul de exactă cu un joc ofensiv dinamic şi rapid. Am înţeles că şi stadionul va fi plin, aşa că mă aştept la un meci mult mai greu decât cel de acasă cu Farul Constanţa“, a explicat el.

Ce a spus Mirel Rădoi înainte de Oţelul – Universitatea Craiova

Tehnicianul a recunoscut că se confruntă cu unele probleme de lot, dar nu a dorit să le divulge, notează agerpres.ro.

“Avem ceva probleme medicale, dar nu o să le divulg pentru a nu face misiunea adversarului mai uşoară. Sunt probleme mai neobişnuite, dar ştiind ce urmează (n.r. – multe meciuri), mă aştept să apară din ce în ce mai multe. Atât doar că sperăm ca aceste probleme să fie minore şi jucătorii să lipsească pe perioade scurte. Cred că echipa poate face faţă numărului mare de meciuri şi în continuare. Pentru că am avut în 35 de zile 11 meciuri. Dacă ne-am descurcat până acum, trebuie să ne descurcăm şi în continuare. Cu menţiunea că vor fi probleme medicale mai multe, aşa cum am spus. Programul e încărcat, vremea nu va mai fi aceeaşi, terenurile nu vor mai fi aşa de bune şi aşa mai departe. Dar ne-am pregătit lotul şi nu cred că vor fi mari probleme”, a menţionat antrenorul.

“Suprinzător pentru mine a fost forma noastră foarte bună şi numărul mare de goluri înscrise. Chiar dacă am lucrat mai mult ofensiv decât defensiv, nu mă aşteptam să avem un număr atât de mare de goluri marcate în Superliga şi cupele europene”, a adăugat el.