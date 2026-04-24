Primă anunţată în vestiarul Universităţii Craiova de patronul Mihai Rotaru: “Da, a venit și dânsul”

Radu Constantin Publicat: 24 aprilie 2026, 9:31

Mihai Rotaru, în timpul unui meci - Sport Pictues

Mihai Rotaru a trăit intens finalul de partidă, dar şi loviturile de departajare. Bucuria patronului a fost mare mai ales că echipa lui a revenit în joc în minutul 118 cu Dinamo, prin golul lui Rus, care a dus meciul la penalty-uri.

La fiecare gol marcat de olteni, Mihai Rotaru s-a bucurat cu gesuri largi, iar la final de joc a ţinut să coboare la vestiar pentru un scurt mesaj pentru fotbalişti.

Jucătorii au confirmat prezenţa patronului Mihai Rotaru în vestiar.

“Da, a venit și dânsul și ne-a felicitat. A spus că avem primă pentru acest meci”, a dat detalii Cicâldău.

„Ne-a spus că trebuie să continuăm să muncim așa. Ne-a felicit pentru tot, pentru acest meci uimitor de astăzi. Trebuie să continuăm să muncim și să jucăm așa”, a dezvăluit şi Mora.

Universitatea Craiova va juca finala Cupei României contra Universităţii Cluj. Meciul cu trofeul pe masă va avea loc pe Stadionul Municipal din Sibiu și e programat miercuri, 13 mai.

Ce bani primesc deja cele două cluburi

Federația Română de Fotbal a alocat un buget de premiere de 1,2 milioane de euro pentru ediția actuală a Cupei României. Echipa care va câștiga trofeul va încasa 240.000 de euro. Cele două formații calificate în faza semifinalelor și-au asigurat deja un câștig de 100.000 de euro, la care se adaugă câte 4.000 de euro pentru fiecare punct obținut în faza grupelor.

