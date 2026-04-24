Primă anunţată în vestiarul Universităţii Craiova de patronul Mihai Rotaru: “Da, a venit și dânsul”

Mihai Rotaru a trăit intens finalul de partidă, dar şi loviturile de departajare. Bucuria patronului a fost mare mai ales că echipa lui a revenit în joc în minutul 118 cu Dinamo, prin golul lui Rus, care a dus meciul la penalty-uri.

La fiecare gol marcat de olteni, Mihai Rotaru s-a bucurat cu gesuri largi, iar la final de joc a ţinut să coboare la vestiar pentru un scurt mesaj pentru fotbalişti.

Primă anunţată de Mihai Rotaru în vestiarul Universităţii Craiova

Jucătorii au confirmat prezenţa patronului Mihai Rotaru în vestiar.

“Da, a venit și dânsul și ne-a felicitat. A spus că avem primă pentru acest meci”, a dat detalii Cicâldău.

„Ne-a spus că trebuie să continuăm să muncim așa. Ne-a felicit pentru tot, pentru acest meci uimitor de astăzi. Trebuie să continuăm să muncim și să jucăm așa”, a dezvăluit şi Mora.