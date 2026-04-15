Prima decizie luată de Costel Gâlcă, după tensiunile izbucnite în vestiarul Rapidului

Situația de la Rapid este una destul de tensionată, mai ales după declarațiile și gesturile lui Alex Dobre din finalul partidei cu FC Argeș. Chiar dacă oficialii clubului au precizat că postul lui Costel Gâlcă nu este în pericol, tehnicianul a luat o decizie care i-a surprins pe jucători.

La antrenamentul care a avut loc în cursul zilei de miercuri, antrenorul celor de la Rapid nu le-a reproșat nimic jucătorilor, ba mai mult, a decis să îi scoată la restaurant.

Costel Gâlcă și-a scos jucătorii la restaurant! Nimeni din conducere nu a fost prezent

Costel Gâlcă a vrut să detensioneze atmosfera din vestiarul Rapidului, mai ales după incidentul izbucnit la finalul partidei cu FC Argeș, iar antrenorul a decis ca după antrenamentul de miercuri să își scoată elevii la restaurant.

Potrivit fanatik.ro, tehnicianul a îndemnat la unitate și nu a avut niciun reproș la adresa acestora. Mai mult decât atât, sursa citată menționează că nimeni din conducerea clubului nu a fost prezent.

Decizia i-a surprins pe jucători, aceasta fiind prima situație de acest gen din cadrul echipei. Este o situație pe care Costel Gâlcă încearcă să o rezolve, după patru etape de play-off cu rezultate dezamăgitoare.