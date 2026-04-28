“Prima opţiune pentru mine este FSCB!” Reacţia lui Charalambous la oferta făcută de Gigi Becali

Radu Constantin Publicat: 28 aprilie 2026, 18:58

Elias Charalambous, în timpul unui meci / Sport Pictures

Jucătorii care au contribuit la trofeele cucerite de FCSB în precedentele două sezoane au fost recompensați cu ceasuri de lux în cadrul unui eveniment organizat în Bucureşti.

La eveniment a fost prezent şi Elias Charalambous, care a primit o ofertă de ultima oră de la Gigi Becali, pentru o eventuală revenire. Misterios, întrebat frontal despre ce decizie a luat, antrenorul a evitat să spună clar dacă vine sau nu la FCSB în acest moment.

“Acum sunt aici să mă bucur de moment cu oameni alături de care am avut trei ani minunaţi. Nu e un moment să discutăm despre fotbal acum. Să ne bucurăm de acest moment. Asta e tot”, a spus antrenorul. Charalambous a lăsat totuşi  loc de o eventuală revenire: “Dacă Dumenezeu vrea, nu se ştie niciodată. Nu se ştie în viaţă. Dacă este să mă întorc în România, prima opţiune pentru mine este FSCB. Nu este vorba despre contract, este vorba despre respect, dragoste, despre fani, conducere. Dacă voi antrena din nou în România, cu siguranţă va fi FCSB”.

El a făcut o declaraţie emoţionantă legată şi de România:

“Am văzut băieţii din nou, am avut trei ani minunaţi cu ei, amintiri frumoase. Sunt fericit să văd toţi jurnaliştii care au fost trei ani împreună cu noi. Sunt fericit, am venit aici împreună cu soţia şi simt România parte din viaţa noastră şi sosind în România am simţit că ajungem într-un loc pe care îl iubim şi suntem iubiţi de oamenii la fel”, a declarat Elias Charalambous.

Legat de viitorul echipei, el crede că FCSB nu stă în el sau vreun jucător. “FCSB este FCSB. Nu contează dacă e Charalambous sau alt antrenor, această echipă are valore, viitorul acestui club este uriaş. Nu contează antrenorul sau dacă un jucător sau altul pleacă sau vine un alt jucător. Viitorul clubului este uriaş şi numele nu contează în acest club”, a mai spus tehnicianul, care a concluzionat că FCSB are şanse acum să prindă un loc de Conference League: “Cred că au şansă bună să meargă în Europa”.

