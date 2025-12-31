Prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United. Anamaria Prodan: "E ceva minunat" - Antena Sport

Închide meniul
EXCLUSIV

Prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United. Anamaria Prodan: “E ceva minunat”

Andrei Nicolae Publicat: 31 decembrie 2025, 14:56

Louis Munteanu la finalul unui meci jucat pentru CFR Cluj / Profimedia

Anamaria Prodan, impresara lui Louis Munteanu, a oferit o reacție în exclusivitate pentru Antena Sport după ce mutarea lui Louis Munteanu în Statele Unite ale Americii s-a perfectat. Atacantul va pleca de la CFR Cluj și va ajunge la DC United, în MLS.

CFR Cluj îl va ceda în sfârșit pe Louis Munteanu în această iarnă, după ce în vară Neluțu Varga a așteptat oferte care să îl satisfacă din punct de vedere financiar și a rămas “cu ochii în soare”. Golghererul din sezonul trecut al campionatului va ajunge în SUA la DC United, transfer confirmat de impresara sa, Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan: “Foarte fericită și mândră pentru el”

Cea care îl reprezintă pe Munteanu a oferit și o reacție după ce mutarea a devenit oficială. Impresara a avut numai cuvinte de laude la adresa atacantului și a vorbit de bine și campionatul în care va ajunge.

Pentru Louis este ceva minunat. Lumea este cu ochii pe MLS. Mondialul se mută acolo. Un pas mare, meritat pentru Louis. Merită tot ce Dumnezeu i-a dat.

Un caracter minunat, o seriozitate incredibilă, o forță și o dorință cum rar vezi în cineva. Sunt fericită și mândră pentru el“, a spus Anamaria Prodan în exclusivitate pentru Antena Sport.

CFR va primi 7 milioane de dolari pentru Louis Munteanu, sumă care poate crește până la 10 milioane prin bonusuri, în funcție de performanțele atacantului.

